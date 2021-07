El consenso entre PSOE y PP no cuaja aún: “No hubo reciprocidad”, reprocha Mallada

Que la última sesión el curso en el palacio de la calle Fruela iba a ser una partida de póker, y de las largas, quedó claro desde que el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga se cuidó mucho de no anunciar el sentido del voto de su Grupo a la iniciativa legislativa del PP sobre la modernización de los polígonos industriales. Comentó que estaba copiada de la de Valencia. “Me parece bien coger de otros sitios”, valoró pero puso énfasis en “diferencias notables” como, por ejemplo, que “esta ley adolece de no haber hablado con los Ayuntamientos y sí mucho con los empresarios”. En las filas populares esas palabras sonaron a que el PSOE no iba a dar “luz verde” a la tramitación en la Junta del texto, pese a que su portavoz adjunto, Pablo González, se había ofrecido a “mejorar, negociar, ampliar y cambiar la ponencia de la ley en el trámite de enmiendas. Nosotros cumplimos, trayendo a la Junta General un texto consensuado con los empresarios”.

Al otro lado del arco político parlamentario, Ángela Vallina, de IU, mandaba un recado al Ejecutivo de Barbón y también a Podemos. “Es incomprensible que fuerzas progresistas se impliquen en sacar adelante la agenda legislativa de la derecha”. El portavoz de la formación morada, Daniel Ripa, admitía que “la situación de olvido, abandono y desastre” en la que están muchos polígonos de la región bien merecía la abstención de sus cuatro diputados. “Así damos unos meses al Gobierno fije su plan y en caso de que no lo haga este parlamento admita a trámite una iniciativa legislativa de la oposición”. Finalmente los 22 votos del PSOE e IU tumbaron los 19 sumados por el PP, Ciudadanos, Foro y Vox. Por el contrario, los diez votos populares fueron vitales para que el PSOE lograse que su candidato, Pablo Baquero, resultara elegido para una vacante del Consejo Consultivo. Justo antes de esa votación, el popular Pablo González pidió un receso para definir posiciones sobre los acuerdos previos alcanzados con el PSOE, que finalmente el Grupo del PP decidió respetar pese al revés a su ley.

“No ha funcionado (...) El PP cumplió su palabra, apoyando dos leyes que serán buenas para los asturianos, independientemente de quien las presente. El consenso del que habla Barbón no se consigue bloqueando que una ley no se debata en el Parlamento. Sigo pensando, a pesar a la inexistencia de esa reciprocidad, en la necesidad de que haya consenso para sacar adelante a esta región”, valoró la presidenta del PP al término del pleno. Las palabras de Mallada dejaron entrever un posible pacto sobre esa ley de polígonos, pero para más adelante: “Confío en que no haya que considerar a Barbón como el presidente del falso consenso, por ello anuncio que en próximos meses vamos a volver a presentar esta ley, buscando acuerdos con más partidos”.