Eclosión de casos covid en Asturias por dos viajes de estudiantes al sur del país y con casos en el macrobrote de Mallorca

“Hoy (por ayer) tenemos un aumento importante de casos en Asturias en relación con dos viajes de estudiantes a dos localidades turísticas del sur de la Península”, señaló el Consejero de Salud, Pablo Fernández, tras participar en el Consejo Interterritorial de Sanidad. A lo que añadió: “Es momento de prudencia. No se pueden prohibir los viajes pero debemos hacer llamamientos a la responsabilidad, no solo de los jóvenes sino también de sus familias”. La incidencia acumulada a 14 días en los jóvenes de 15 a 30 años es superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Es el pero dato desde el 16 de febrero. De hecho, 93 de los 140 nuevos casos corresponden a asturianos de estas edades.

“Aunque sea esperable que los casos se concentren en tramos de edad sin vacunar, la tendencia ascendente en jóvenes de entre 15 y 30 años es preocupante por la transmisión intrafamiliar en la que está derivando”, alertó en este sentido el Observatorio de Salud del Principado. Estas advertencias también sonaron a nivel nacional; la Ministra Carolina Darias avisó del “cambio de tendencia” de la última semana tras muchas de “descenso lento pero continuado”. Por eso, reclamó prudencia: “Estamos cada vez más cerca pero no nos podemos confiar”. En relación al macrobrote de Mallorca, Darias detalló en rueda de prensa que ya afecta a 1.824 jóvenes que han dado positivo en covid, mientras que otros 5.978 son contactos estrechos que deben guardar cuarentena. La Ministra identificó por primera vez entre ellos a asturianos. No obstante, al cierre de esta edición el Principado no había recibido ninguna confirmación al respecto.

Por otra parte, en la Conferencia Interterritorial, el Gobierno central anunció que Sanidad invertirá 796 millones en equipos de alta tecnología para los centros sanitarios. De ellos, 13 millones tocarán a Asturias.

La buena noticia sigue viniendo de la vacunación. En total, más de 670.000 asturianos tienen ya la primera dosis y más de 460.000 la pauta completa. La mayor parte de los inmunizados se sitúan en las partes altas de la pirámide de edad, de ahí que el aumento de los positivos no se traduzca (al menos de momento) en un incremento de las hospitalizaciones. Actualmente, hay 35 pacientes hospitalizados y otras 11 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.