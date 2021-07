“No es justo descarbonizar para cargarse la industria de zonas como Asturias”

Sira Abed Rego (Valencia, 1973) es la portavoz de la dirección federal de IU y eurodiputada de Unidas Podemos. Está en la comisión de industria del Parlamento Europeo y esta semana ha visitado Asturias para conocer de primera mano las necesidades del sector industrial de la región.

–¿Qué diagnóstico hace del estado de salud de la industria asturiana?

–Un diagnóstico preocupante. La pandemia ofrece una oportunidad en forma de fondos de recuperación que bien invertidos, con un mínimo de planificación estratégica son una oportunidad para modernizar la economía y para impulsar la industria. Defendiendo los sectores que son estratégicos y abordando un proceso de reindustrialización, clave para garantizar empleos de calidad y con buenos salarios.

–¿Habrá suficientes fondos para compensar el empleo que se perderá?

–Hay que adaptar a la industria a las exigencias del cambio climático, no nos queda más remedio. Lo que no es justo es usar los procesos de descarbonización para cargarse a la industria de determinadas zonas, esto golpea singularmente a Asturias y no es aceptable. Nosotros creemos que nuestro país se merece un plan de reindustrialización y lo estamos exigiendo en las instituciones europeas y a través del papel que tenemos en el Gobierno.

–Su partido forma parte del Gobierno. ¿Van a pedir medidas para retrasar los efectos de la desacarbonización en territorios como Asturias?

–La clave no es retrasarla, es que haya recursos suficientes para que se haga correctamente sin que esto suponga pérdida de puestos de trabajo. Este es un Gobierno de coalición en el que hay presentes varias fuerzas políticas, con una correlación de fuerzas determinada, nosotros tenemos solo cinco ministros y una agenda y un programa algo más ambicioso que el programa de gobierno. Seguiremos proponiendo medidas que son las que vamos a defender constantemente y aportando ideas en positivo para construir, para dar soluciones a los problemas que vienen.

–¿Hay proyectos para captar fondos europeos para la industria asturiana?

–Se que van a venir recursos para la electrificación del horno de Arcelor, que es un proyecto muy interesante. Tiene que haber una condicionalidad del uso de los fondos a la garantía del empleo.

–¿Cómo valora la situación de Alu Ibérica (antigua Alcoa)?

–Tenemos una sentencia que anula la venta de la empresa de un sector que es estratégico. Tiene que haber una intervención de la SEPI, para garantizar los puestos de trabajo y la producción de un bien que es de primera necesidad.

–Pero la ministra de industria, Reyes Maroto, socia suya de Gobierno dice que es complicado porque lo impide la UE.

–Es tan complicado como sacar una ley de vivienda o como subir el SMI. Somos dos fuerzas políticas, nosotros con mucha lealtad y que de forma positiva hacemos aportaciones e ideas, pero seguimos planteando que para el eje industrial el papel de la SEPI es clave para que no se desindustrialice nuestro país.

–Su partido propone cambios en el estatuto para las electrointensivas que aprobó el Gobierno del que forman parte.

–En los meses que llevamos, desde diciembre que entró en vigor el estatuto hasta ahora, estamos viendo que ha sido un estatuto poco ambicioso, no cubre las necesidades y exigencias de la gran electrointensiva. Lo que planteamos a la vista de la evolución de estos meses es que habrá que ir a un modelo similar al alemán en el que haya un estatuto propio de consumidor hiperelectrointensivo. Técnicamente es viable. Con voluntad se puede conseguir.

–Pero el Gobierno dice que no se podían dar mas ayudas, que la UE lo prohíbe.

–No se pueden dar ayudas directas de Estado salvo en determinados casos pasando por una revisión y control técnica de la Comisión Europea. Sin embargo, vemos que Alemania tiene unas reglas del juego que si tiene la consideración de la Comisión Europea. Lo que planteamos nosotros es, además, del trabajo que se va a hacer en nuestro país también hay un trabajo que hacer en Bruselas. Hemos pedido que haya un estatuto europeo de la industria electrointensiva. Vamos a pedir una reunión a Frans Timmermans vicepresidente del pacto verde (“new deal”) europeo de la Comisión para este asunto.

–¿Por qué Reyes Maroto y Teresa Ribera no quieren mejorar el estatuto?

–No sabemos si no quieren. Nosotros vamos a proponerlo desde un ámbito positivo, constructivo.