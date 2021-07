El hartazgo de los jubilados asturianos ante el colapso de la web del Imserso: "Vaya chapuza"

Los destinos ofrecidos para esta convocatoria eran Cataluña, Andalucía, Murcia, y Comunidad Valenciana, así como las zonas costeras insulares (Canarias y Baleares). El plazo de inscripción estaba previsto del 1 al 3 de julio, pero unas horas después de ser abierto, el sistema falló y aún sigue sin funcionar. El colapso parece deberse a la alta demanda de solicitantes y muchos asturianos también se han visto afectados por este inoportuno problema informático.

⚠️🛠️ Por problemas técnicos sobrevenidos, los sitios que conforman la plataforma web del #Imserso, incluida su sede electrónica, están sufriendo cortes prolongados del servicio.

🙏🏿 Lamentamos las molestias que le pueda ocasionar esta situación. — Imserso (@Imserso) 1 de julio de 2021

Montserrat García, una asturiana recién jubilada, planeaba hacer su primer viaje cultural con el IMSERSO, pero cuando intentó inscribirse ayer, no pudo acceder a la web: “Lo he intentado hasta a la 1 de la mañana, pero no hay manera de apuntarse sin que salte error”. Además, declaró a LA NUEVA ESPAÑA que por correo electrónico nadie contesta, al igual que en el teléfono facilitado por la organización que “da dos toques y cuelga”.

La única comunicación que ha tenido el IMSERSO con sus usuarios ha sido un tuit en el día de ayer, donde anunciaban que “sufrían cortes prolongados en su sede electrónica y que lamentaban las molestias ocasionadas”. Pese a que algunos usuarios de Twitter sí que afirmaban haber conseguido reservar su viaje gracias a ser los más madrugadores, la mayoría de respuestas han sido quejas por la falta de previsión, calificando de “chapuza” y “tomadura de pelo” el servicio prestado. Los más conspiranoicos achacan el fallo a un ataque informático, como el que sufrió el SEPE, pero no se ha dado ninguna información que respalde esta teoría

"No va a haber reservas para tanta demanda”, dicen expertos del sector de los viajes

Las agencias de viajes también están recibiendo infinidad de consultas por parte de los jubilados. Iñigo Fernández (presidente de la patronal asturiana de agencias de viaje) ha confirmado la preocupación de los usuarios, pero afirma que las agencias son ajenas totalmente a este proceso de inscripción, que únicamente se puede realizar a través de la web colapsada. Además, aquellos usuarios que aún no estuviesen dados de alta en la web del IMSERSO tampoco pueden registrarse de otra forma, ya que no existe ningún enlace externo para hacerlo. Por otro lado, Fernández vaticina que los problemas se repetirán en el mes de septiembre: “No va a haber reservas para tanta demanda”.

En definitiva, los usuarios esperan ansiosos que los problemas técnicos se solucionen cuanto antes y ruegan al IMSERSO que amplíe el plazo de inscripción unos días más, para acabar así con los impedimentos y que los jubilados asturianos puedan volver a viajar.