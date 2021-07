“Aquamaps” es el nombre del trabajo presentado por un grupo de estudiantes del IES Galileo Galilei (Navia) que, tras ganar en la fase local, ha sido premiado también con el primer puesto en la fase nacional del concurso de tipo “Incubadoras de Sondeos y Experimentos”, una iniciativa que nació con el objetivo de incentivar el interés de jóvenes no universitarios por la investigación y la estadística.

Mara García Méndez, Alicia Méndez Pérez, Daniela Rodríguez Almeida y Érika Suárez González (primero y segundo de la ESO) son las diseñadoras del trabajo y las galardonadas por la Sociedad de Estadística e Investigación.

Para llevar a cabo el proyecto, realizaron un análisis sobre la calidad del agua del entorno más cercano, analizando diferentes puntos de recogida, que fueron fuentes, arroyos, ríos y pozos y elaboraron después sus propias conclusiones con lo aprendido en el instituto.

“Aquamaps” consiste en una aplicación móvil en la que, a través de un código QR y un mapa interactivo, los asturianos pueden comprobar la calidad del agua de las fuentes del concejo de Navia.

El objetivo era otorgar a la población información útil sobre el agua de estas fuentes, más teniendo en cuenta que varias de éstas forman parte del Camino de Santiago.

Pero para llegar a esto, Mara, Alicia, Daniela y Érika tuvieron que sacrificar parte de su tiempo libre y de sus recreos en el instituto. Comenzaron con el proyecto en el curso 2019-20 y se vieron obligadas a realizarlo desde sus casas y retomarlo en este curso cuando volvieron a las aulas.

El cambio de curso también trajo consigo cambio de profesores y Roberto Manín, profesor del IES Galileo Galilei y quien se encargó de ser su tutor, ya no era profesor suyo, por eso no podía utilizar horarios lectivos para ayudarlas y tuvieron que tirar de tiempo libre.

Todo esfuerzo tiene su recompensa, y esto no iba a ser menos: las chicas se han hecho con el premio nacional que consiste en un trayecto en autobús al destino que quieran para el equipo y su familia y la publicación oficial del proyecto a nivel nacional.

Aunque, como explicaba su tutor Roberto en una entrevista para La Nueva España, no han podido vivir la experiencia como otros años dada la situación epidemiológica del país, no todos los estudiantes de ESO pueden presumir de ver su proyecto publicado como va a ser el caso de estas cuatro jóvenes naviegas. El proyecto no ha sido solo una ganancia a nivel educativo, Mara presume de haber mejorado visiblemente la relación con sus compañeras y también con su profesor, que se muestra más que encantado de haber trabajado con ellas y haber sido tutor del primer puesto a nivel nacional.

No es la primera vez que un instituto asturiano gana el premio y esto, según Roberto, es una buenísima noticia, porque se demuestra el talento de la comunidad y el interés de los jóvenes por diversas especialidades científicas como puede ser la tecnología, el medioambiente y la ciencia.

Las cuatro chicas recomiendan la experiencia y están seguras de querer participar más adelante, en alguna de las otras categorías que tiene el concurso.