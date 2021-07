Los pocos septuagenarios que se acercaron ayer al puesto de vacunación del pabellón de Perchera, en Gijón, tuvieron a su disposición a un ejército de enfermeras que, por primera vez en meses, reconocían estar aburridas. La ciudad, como el resto de las áreas sanitarias de Asturias, inauguraba su campaña masiva de citación a mayores que hubiesen rechazado en su momento la vacuna o que siguen ilocalizables para el servicio sanitario, pero la iniciativa no parece dar del todo sus frutos. En el área gijonesa, por ejemplo, están registradas 2.100 personas de más de 70 años a los que Salud no ha podido localizar y otras 2.400 que rechazaron vacunarse contra el coronavirus. Y ayer, a última hora de la mañana, se habían acercado al puesto solo unas 20. “No esperábamos que viniesen todos, pero tampoco esto”, reconoció el personal, que entiende que el total de vacunados con esta campaña no superará el medio centenar, muy por debajo del 10 por ciento de la población “perdida” que esperaban.

La repesca salió peor de lo que se pensaba, pero, en realidad, las autoridades sanitarias tampoco habían puesto en ella demasiadas esperanzas. Explicó Óscar Veiras, responsable de Salud Pública en Gijón, que las campañas de recaptación son “constantes”, y que lo de ayer y hoy (durante la mañana se volverá a ofrecer vacunas, en este caso a mayores de 80 años) surge como “una vía excepcional” para agotar alternativas.

Las 2.100 personas con las que Salud no ha podido contactar siguen sin dar señales. Se han hecho diez intentos por otras vías, señaló Veiras, con rastreadores, militares, el robot de citación y personal de las centralitas.

Se eligió para esta campaña la marca Janssen, según el responsable sanitario, “para garantizar una respuesta inmunitaria en 14 días a una población que potencialmente tiene más riesgo”. Pero por usar Janssen María Inés González, de 74 años, se quedó ayer como estaba. La llamaron cuando le correspondía por edad y dijo que no, y ayer se acercó a Perchera y preguntó qué dosis le querían poner. “Yo me vacuno si no me ponen Janssen o AstraZeneca. Y si no, no. Y si cojo el virus y me muero, pues bárbaro, porque yo ya viví lo que tenía que vivir. Lo que no quiero es quedarme postrada. Ya sé que la tasa de trombos es muy baja, no soy negacionista, pero prefiero quedarme como estoy”, explicó.

El centro de vacunación masiva de Mieres, por su parte, citó ayer a poco más de 300 “rezagados” mayores de 70 años que por diferentes razones se quedaron en su momento sin inmunizar. Se trata, también, de algo menos del 2 por ciento de los 16.000 vecinos de la comarca del Caudal nacidos después de 1951 inicialmente convocados. Los motivos por lo que no acudieron a la primera llamada son variados, pero en esencia se pueden resumir en dos explicaciones: reticencias propias o un fallo en la citación. Pepe Rodríguez se enmarca dentro del primer grupo.

“Al principio tuve miedo. Nunca me había vacunado, ni de la gripe, y la verdad es que me generó bastante inquietud”, explica este mierense muy aficionado a la montaña. “Me encuentro bien físicamente, pero mi hermana me comentó que era peligroso vacunarse y terminé por hacerle caso”. Pasados los meses, ha decidido dejarse inyectar. “Estoy animado, no ha sido para tanto”, subrayó tras cumplir con el protocolo.

Mari Luz Muñiz tiene 75 años y reside en Ablaña. Ella sí hubiera querido vacunarse en tiempo y forma: “El problema es que hubo un error con la notificación y al final no me informaron correctamente en el centro de salud”, contaba ayer, justo antes de ponerse en manos de la enfermera. “Yo no le tengo ningún miedo a la vacuna. Soy una persona con problemas de salud y me hubiera gustado haber sido atendida antes, pero al final hay que asumir las cosas como vienen”.

Un caso similar es el del allerano Antonio García: “No me llamaron e intenté solucionarlo en cuanto me di cuenta de que me habían traspapelado”. Al final tuvo que esperar varios meses: “Nadie me ha dado una solución, hasta ahora. La verdad es que tenía muchas ganas de vacunarme y no ha resultado nada agradable la situación que he vivido”.

Hoy, además de en Gijón –esta vez solo en horario de mañana–, la campaña para recaptar a mayores de 70 años se activa también en el punto de Guadamía del Oriente, de 10.00 a 13.00 horas (para nacidos en 1941 o antes) y de 15.00 a 18.30 (para nacidos entre 1951 y 1942). También en Oviedo, en el HUCA, de 9.00 a 14.00 (para nacidos en 1934 o antes) y de 16.00 a 20.30 (para nacidos entre 1935 y 1941). Y asimismo en Avilés, en el San Agustín, de 8.30 a 14.00 horas.

Ahora, la Consejería de Salud amplía su repesca con asturianos de entre 60 y 69 años, y para ellos ha habilitado una cita previa online. Se puede solicitar ya por internet (en la página https://ciges.asturias.es), eligiendo el punto de vacunación más cercano.