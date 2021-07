El “turismo de chubasquero”, feliz de reencontrarse con Asturias

Las vacaciones de verano y el avance en la vacunación han impulsado de nuevo al sector turístico, al menos en Oviedo, donde se ven cada vez más turistas por el casco viejo. “Somos de Madrid. Venimos todos los veranos, porque tenemos familia aquí”, asegura Enrique Queipo, que visita la región con amigos y familiares. “Ha llovido mucho, pero bien, no nos quejamos”, puntualiza Alicia Menéndez, del mismo grupo.

Por su parte, las peregrinas Rufi Becerra y María del Carmen Fuentes explican que llegaron a la ciudad para dar inicio a su ruta a Compostela. “Vamos a hacer el camino primitivo de Santiago, que empieza en Oviedo. El año pasado hice varias etapas del francés con mi hija”, comenta Rufi. “En mi caso es la primera vez que viajo durante la pandemia”, sumó María del Carmen .

“El año pasado no viajamos y este es la primera vez que lo hacemos durante la pandemia. Siempre vamos de turismo de playa y queríamos cambiar. Hemos visitado los Picos de Europa, los Lagos de Covadonga, Llanes, Ribadesella... Ahora venimos a Oviedo por primera vez”, cuenta por su parte Luis Alberto García, que viene desde Toledo con su familia. “Ha habido muy buena temperatura, nos ha sorprendido”, confiesa su mujer, Elena Ruiz.

En la costa asturiana, Gijón se llena cada día de más turistas que vienen a disfrutar del clima asturiano, los bares y la oferta cultural de la ciudad. Algunos, como Jesús y Merche de Pamplona, aprovechan para hacer una escapada rápida porque “les gusta Gijón y les queda cerca”, pero casi se quedan sin comer “porque estaba todo lleno”.

A Leire, que vino desde San Sebastián con su amigo Javi no le importa que las terrazas estén llenas. Quería conocer el famoso “ambientillo” gijonés y no le ha defraudado. En busca de este “ambientillo gijonés” no podía faltar un clásico de la ciudad, las despedidas de solteras. Karina, de Burgos, ha elegido Gijón para su fiesta “por la playa, los bares y porque me encanta esta ciudad”.

Jessica y su familia también quieren un lugar donde pasar el fin de semana. Son de Bilbao y “desde el covid prefieren no hacer viajes largos”. En su caso no lo han escogido por la playa ni los bares, sino por los trenes: “A mi hijo le encantan y hemos pasado un día en Samuño y otro en el Museo del Ferrocarril”. Los que vienen de lejos prefieren quedarse más días. Antonio y su familia han venido desde Sevilla a pasar una semana “huyendo del calor” y siguiendo la recomendación de muchos amigos. Y es que entre los turistas de este verano muchos son repetidores, porque Gijón “engancha”, opinan Ana y Jorge, de Valladolid: “Nos gusta todo, la comida, el tiempo y los sitios, pero sobre todo la gente, eso es lo que más nos ha sorprendido”.

Los madrileños Susana Martín y Rubén Peláez, de paso estos días por la comarca de Avilés, se mostraron agradecidos sobre todo con el clima. “Nos permite disfrutar más y hacer más cosas, además vinimos preparados. Paraguas chubasqueros... Todo lo necesario”, explican en el paseo de Salinas. La lluvia de estos días no les supone ningún inconveniente. “Hemos organizado una ruta por la Senda del Oso en bicicleta y nos arriesgaremos a que llueva”, coincide la pareja. Este lunes irán a Oviedo porque “el tiempo y las suaves temperaturas” les animan a hacer planes. “Poder vestir una chaqueta es un lujo”, resumen.