Asturias destierra la pajita en el bar

Con ella, la Unión Europea avanza un paso más en la lucha por la contaminación de plásticos. La norma entró en vigor el pasado sábado, 3 de julio, pero en España no lo hará hasta 2023. El Gobierno no ha llegado a tiempo para aprobar el proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, aunque tiene un margen de dos años para adoptarla de forma definitiva.

La distribución y comercialización de todo tipo de envases de un solo uso quedan prohibidas. Para incentivar su cumplimiento se aumentará el impuesto que los grava, con el objetivo de que el consumo se reduzca a la mitad para 2026. “Perdemos comodidad, pero es la única forma de avanzar”, opina J. Sousa.

La hostelería es de los sectores más afectados por la nueva norma, si bien más de un bar y restaurante ya han optado por adelantarse y echar mano de opciones sostenibles. Susana Garrido, propietaria del bar Las Xanas, en Las Vegas (Corvera), es una de ellas. La hostelera está muy concienciada con las opciones reutilizables. Desde noviembre utiliza pajitas de cartón y bandejas de aluminio con tapas de cartón. José Antonio Lera, camarero del restaurante La Bellota Asturiana, en Oviedo, añade que hay cierto coste económico en usar otro material que no sea plástico, pero “esa diferencia no es tan grande como para no poder hacer el cambio”. El servicio de agua gratis en los restaurantes, obligatorio en la normativa, también es novedad.

Las alternativas al plástico son numerosas y en el mercado hay muchas opciones de materiales: desde el papel y el cartón hasta los menos conocidos como el bambú. Precisamente este último, conocido como “la madera del pobre”, ha pasado a ser el material “eco” de moda. Ya se pueden ver cepillos de dientes, cepillos para el pelo, cubiertos y hasta bastoncillos fabricados con esta planta milenaria. El principal problema que plantea es que “es más complicado encontrar ese tipo de productos en los supermercados”, lamenta Lara González.

La pajita de cartón fue una de las primeras alternativas que se utilizó para desterrar la de plástico. Según datos de Greenpeace, España está a la cabeza como país europeo que más pajitas consume, alrededor de 13 millones al día. Recientemente, se han unido otras propuestas reutilizables como las de metal, de bambú o de cristal.

Las botellas de plástico son el residuo que más abunda en los ecosistemas de agua dulce en Europa, por ello, para 2029 la UE quiere tener reciclado el 90%. Para disminuir su consumo, las de acero inoxidable o metal son las candidatas perfectas. Son muchos los asturianos, como la ovetense Lucía Díaz, que ya han prescindido de este tipo de utensilios antes de la entrada en vigor: “Cuando voy de camping suelo llevar mis cosas de casa, a excepción de los platos que son de cartón”.

Diferentes cadenas internacionales ya llevan tiempo descontando del precio una pequeña cantidad para incentivar a los consumidores a prescindir del plástico, por ejemplo, para que lleven su propio vaso. La hostelera Mónica Escudero recuerda como antiguamente “no daban bolsas en las tiendas, cada uno llevaba la suya de casa y si devolvías las botellas de cristal vacías te pagaban por ello”.

Los plásticos de un solo uso tienen los días contados y si en algo están de acuerdo los asturianos es en que “tienen que prohibirlo para que lo dejemos de hacer, es la única manera”. Así lo sostiene Lara González. Irene Fernández lo corrobora: “Mientras haya la opción del plástico la sociedad seguirá usándolo”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de reciclar, además de usar nuevas alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Se pretende reducir la contaminación terrestre y marítima, siendo España el país con mayor biodiversidad marina de Europa, además de ser sus playas un potente reclamo turístico, algo que Asturias ha de tener en cuenta.

Según la Comisión Europea, un 80% de la basura marina son plásticos y los de un solo uso constituyen el 70%. La OCU realizó un análisis en 2018 con alimentos de origen marino: de las 102 muestras de sal, moluscos y crustáceos tomadas, 69 contenían microplásticos.