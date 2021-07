Los héroes que borraron el rastro de la pandemia

El trabajo se multiplicó por diez de un día para otro: de 160 contenedores de residuos sanitarios a la semana a 1.600 en los momentos más duros. Lo peor ha pasado, pero a día de hoy todavía tienen el doble de carga de trabajo que antes de la pandemia y solo hace dos semanas que dejaron de trabajar los fines de semana. A Ramos, técnico encargado de la planta de tratamiento térmico, ya no le asusta tanto la evolución que siga la pandemia en los próximos meses porque ya conoce a lo que se enfrenta y cómo encararlo. Pero en abril y mayo, cuando el covid-19 entró en la vida de todo el mundo, ni sabían cómo gestionar tantos residuos ni cómo les iban a afectar a su propia salud. La falta de información sobre la forma en que se transmitía el virus no les permitía estar seguros de casi nada, por muchas medidas de seguridad que se tomaran.

Luis Alberto Ramos: “Llegabas a casa con tensión al no saber cómo se transmitía el virus”

Los residuos sanitarios que se generan en los hospitales van a parar a unos pequeños cubos amarillos, que se quedan sellados y que no pueden ser abiertos, éstos van a parar a unos contenedores de basura como los que aparecen en las imágenes que acompañan a esta información y dentro de ellos llegan hasta Serín, donde se vacían en un horno que los quema a una temperatura que tiene que superar los 1.100 grados. El siguiente paso es el tratamiento de los gases que se generan tras la quema de los residuos para que sean lo menos contaminantes posible una vez expulsados, siempre siguiendo la legislación medioambiental. Ese gas, además, sigue otro proceso para ser aprovechado. Lo que se hace es enfriarlo, con lo que se genera un vapor con el que se obtiene energía eléctrica. Los contenedores que han sido vaciados en el horno siguen después un minucioso proceso de desinfección.

Luis Alberto Ramos es el encargado de todo el proceso desde que los residuos llegan a la planta de tratamiento térmico hasta que salen convertidos en gas. También le tocó contactar con los hospitales para conocer sus necesidades y con los transportistas para coordinar la llegada del material sanitario desechado. Un enorme esfuerzo que le fue reconocido por el Rey Felipe VI con la concesión de la medalla de la Orden del Mérito Civil. “Alberto estuvo a pie de planta, organizando los turnos, hablando con los hospitales y con los transportistas”, explica Roberto García Díaz, técnico responsable de la planta.

La situación exigió, como en otros sectores de la sociedad, un esfuerzo enorme a las personas que estuvieron al pie del cañón: “Tuvimos que organizar turnos, formar a gente, buscar a transportistas con permiso para llevar mercancías peligrosas y hacer una reorganización importante para que los hospitales no tuvieran un problema con los residuos”, añade Roberto García, que se siente orgulloso del trabajo llevado a cabo durante ese tiempo. Y es que, como sucede con un árbitro en un partido de fútbol, la mejor prueba de que lo hicieron bien fue que nadie habló de ellos. “En otros lugares de España sí hubo problemas graves”, señala.

Los datos

Ramos, natural de Pola de Allande, aunque residente en Oviedo, está a punto de cumplir 61 años, lleva 35 trabajando en esto y 29 en el horno de incineración. La que le ha tocado es la crisis más gorda a la que ha tenido que hacer frente y tan solo se le viene a la cabeza una que se le acerque un poco: “La de las vacas locas”. En ese caso eran residuos veterinarios los que le llegaban y en ningún caso la situación llegó a ser tan grave, aunque tampoco disponían de los medios que tienen ahora. Ramos reconoce que en esta ocasión se llegó “al límite” y que difícilmente podrían haber gestionado un volumen mucho mayor de residuos sanitarios.

El técnico de Cogersa rememora esos tiempos como un periodo de mucho “estrés y tensión”. “Estabas todo el tiempo dándole muchas vueltas para cubrir toda la semana, organizando los turnos, íbamos a un ritmo muy alto de trabajo”, explica Ramos, que considera que básicamente hicieron “lo que se debía hacer”. También fueron duras las condiciones en las que se trabajaba. El horno en el que se queman los residuos aumenta mucho la temperatura de la nave y los trajes especiales que tuvieron que vestir, que les tapaban también la cabeza, les provocaban un calor asfixiante. “Lo peor fue el invierno por los cambios de temperatura, llegar con frío y que al momento te suba tanto la temperatura es lo más complicado, es eso lo que suele provocar que la gente caiga enferma”, explica el encargado del horno.

Ramos atiende a LA NUEVA ESPAÑA mientras desarrolla su labor, controla la temperatura del horno, recibe un nuevo camión, ayuda a descargar los contenedores y controla que todo esté en orden sin permitir que nadie le distraiga de su tarea. Es hombre de pocas palabras y se siente algo incómodo con los elogios que le han llovido sobre todo tras ser recibido por el Rey. Sí reconoce que en esos momentos vivía “atento a las noticias” porque sabía que con cada aumento de contagios la carga de trabajo que iban a tener se multiplicaba: “Si subían los casos esto también subía, lo peor es que no lo habías vivido y no sabías bien qué hacer, pero mucho más allá de lo que hicimos no se podía”.

Luis Alberto Ramos reconoce haber estado “confuso” y sí que se concede un “éxito”: “El éxito fue que los asturianos no tuvieran que pensar en qué pasaba con los residuos”, señala. Es consciente de que el suyo fue un trabajo menos valorado que el de otros sectores –“nuestra labor no está reconocida”, dice– pero poco le importa. Ahora sabe lo que tiene que hacer si la situación vuelve a empeorar y, además, ya vacunado, no vive con la incertidumbre que experimentó durante una crisis que no olvidará jamás: “Fue fastidiado, llegabas a casa con cierta tensión porque no sabías como se transmitía, si era por el aire, si alguna gota que pudiera caerte iba a ser peligrosa”. También ahí fueron ejemplares: no hubo contagios entre el personal.