El doble problema de los erasmus asturianos: ni saben cuándo les vacunará Asturias ni les admiten en otras comunidades

Viviendo en la incertidumbre. Así se encuentran los universitarios asturianos que tienen concedida una beca erasmus que les llevará el próximo curso a algún país extranjero a estudiar. Mientras en algunas comunidades ya están empezando a vacunar a sus estudiantes para facilitar esas estancias, en Asturias aún no hay nada concretado. Ni para los estudiantes de la Universidad de Oviedo ni para los universitarios astures que están en otras comunidades cursando sus carreras.

Y el problema es que el tiempo apremia. Porque si bien en muchos países el curso comienza en septiembre u octubre, en otros las estancias deberían comenzar ya en agosto.

A Asturias parece que le está pillando el toro. Galicia, la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, donde están matriculados muchos asturianos que han salido de la región, los programas de vacunación están definidos: hay quien ya ha citado a los estudiantes, quien los está vacunando desde principios de semana y quien les está dando instrucciones exactas para que sepan a qué atenerse.

Por ejemplo, la consejería de Sanidad de Madrid, la comunidad que agrupa a más universitarios asturianos -fuera de la propia Universidad de Oviedo-, ya tiene su plan de vacunación de erasmus en marcha pero exige que los alumnos, para ser inmunizados, sean residentes en su comunidad, por lo que los asturianos no podrán vacunarse allí.

Otros ejemplos: la Región de Murcia también ha dado prioridad a la inmunización de sus estudiantes universitarios y ha puesto solución al problema que pudieran tener los murcianos de otras instituciones y que también van a salir al extranjero. Para ellos Salud ha habilitado un proceso de registro adicional para que se les pueda vacunar. Galicia es otra de las comunidades que ha dado una solución a estos jóvenes. Esta semana se ha reservado para la vacunación de los estudiantes erasmus de las universidades gallegas y la que viene comenzarán a inmunizar a los gallegos de otras universidades. Los que necesitasen apurar esa vacunación y no estuvieran en los listados de las Universidades gallegas podrán solicitar su cita a través del programa de autocita del servicio Gallego de Salud.

Y mientras todo eso pasa, ¿qué saben de su vacunación los estudiantes asturianos?

El Principado y la Universidad son conscientes de las necesidades que se les plantean a muchos alumnos que sin una inmunización completada, pueden no ser admitidos en los países de destino o se les puede complicar la tramitación. La Consejería de Salud del Principado de Asturias le ha comunicado a la Universidad de Oviedo la intención de vacunar a todo el alumnado de movilidades en el próximo curso académico. Que, por cierto, será el número más grande de los últimos años: 1.300 jóvenes. La institución académica llegó a manifestar por email a muchos alumnos interesados que "a lo largo del mes de junio el Vicerrectorado elaboraría los listados de estudiantes salientes y se comunicarán a la Consejería, ya que ella es la responsable de organizar los grupos de vacunación según las fechas previstas de viaje". Y a pesar de que dicha institución ya ha contactado con los estudiantes, estos aún no han sido llamados para ponerse las dosis.

El temor de quedarse en el limbo invade a los jóvenes asturianos que estudian fuera de la región y tiene una beca erasmus, ya que tienen miedo a no poder vacunarse en su lugar de estudio, dado que no cuentan con su residencia allí, y tampoco poder vacunarse en Asturias, al no estudiar en casa.

En esta situación de incertidumbre también se encuentran otros estudiantes de otras comunidades autónomas que cursan sus estudios fuera, como los erasmus de la Comunidad de Aragón, ya que solo se han proporcionado listados de alumnos erasmus de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge para la vacunación que está en marcha en su comunidad.