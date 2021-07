Las oposiciones del Principado tendrán menos temas y más exámenes tipo test

La reforma de la Administración del Principado, comprometida hace poco más de un año, tiene uno de sus pilares en la reducción de las elevadas de tasas de temporalidad, una misión que el presidente, Adrián Barbón, encomendó a su “número dos”, el vicepresidente Juan Cofiño. Una de las herramientas para reducir la temporalidad será el uso de las ofertas públicas de empleo (OPE), en las que el Principado incorpora medidas de estabilización del trabajo temporal. Por ejemplo, haciendo posible que, en el concurso-oposición, la fase del concurso pueda alcanzar hasta un 40 por ciento, de la puntuación total, valorándose mayoritariamente la experiencia en el trabajo para la Administración. En una reunión celebrada el viernes, responsables del Instituto Adolfo Posada comunicaron la posibilidad de reducir temarios y hacer más pruebas tipo test en los procesos que se convocarán en el último trimestre de este año, para su celebración en 2022. Algún sindicato y numerosos opositores se han quejado de que hay preguntas muy rebuscadas en los exámenes y que en ocasiones tienen poca relación con los puestos a cubrir.

“Si se hacen pruebas muy difíciles, el número de aprobados es muy bajo y muchos interinos no llegan a la fase de concurso, por lo que no les sirve de nada que se valore la experiencia”, comentaron fuentes sindicales. “El Principado tendrá que hilar fino porque los procesos deben respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”, avisaron las mismas fuentes, que ven en la reducción de temas una medida que puede influir para que haya más interinos aprobados y con ello un menor número potencial de indemnizaciones a abonar. Para optar a esa indemnización, los interinos deberán presentarse al concurso-oposición, de lo contrario no tendrán derecho a ella, según recoge el acuerdo suscrito ayer por el Ministerio de Función Pública y los sindicatos.