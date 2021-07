"Llamé 123 veces": tres testimonios de los problemas en los centros de salud de Asturias

A continuación ofrecemos tres testimonios en primera persona de los problemas que se viven en los centros de salud.

123 llamadas sin suerte Mariola Riera Más de 120 llamadas de teléfono, en concreto, 123. La primera, a las 9.27 horas; la última, a las 17.40. Objetivo: contactar con el centro de salud de Pumarín, en Oviedo, para actualizar la receta electrónica. Misión imposible. A veces, en vez de comunicar, daba el tono de estar contactando. Pero el gozo en un pozo. Nadie descolgaba al otro lado del teléfono. El fin de las llamadas no fue por haber conseguido contactar con el consultorio, sino por aburrimiento y porque no es plan pasarse el día entero marca que te marca. Hay más cosas que hacer, por ejemplo, trabajar. Afortunadamente la gestión no es urgente; mejor dicho, no todo lo urgente que suele ser tener que ver o hablar con el médico. Pero es ineludible. Así que hoy mismo, vuelta a empezar. A ver si hay suerte. Porque contactar con el médico de cabecera en Asturias es, en algunos centros de salud, una lotería.



Curarse de espanto Luján Palacios No hay mejor cura que la de espanto, parafreseando a alguna abuela sabia. Ser sensible a los pinchazos y más si hay tubos de sangre de por medio es todo un inconveniente: no es la primera vez que una tiene que tumbarse y esperar a que pase el zumbido de oídos y la bajada de tensión. El récord lo tengo en una media hora de descanso forzoso antes de recuperar la verticalidad con garantías. Pero he ahí que ahora el proceso es a la inversa: la media hora larga es la que me pude pasar taladrando el teléfono hasta que conseguí cita para una extracción. Podrían haberme puesto la camilla para la larga espera, y a lo mejor en horizontal el tiempo pasa más cómodamente. Hicieron falta 25 llamadas al centro de salud para que alguien me atendiera. Eso sí, con la mayor amabilidad del mundo y facilitándome un cambio de horario. Esta vez ya voy tumbada de casa.