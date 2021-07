Salud descarta restricciones en Llanes, que entra el próximo viernes en fase “4Plus”

Riestra, que se reunió ayer de forma telemática con responsables del Principado, insistió en la necesidad de que la “calculadora” con la que se decide el nivel de riesgo tenga en cuenta “la verdadera realidad de Llanes”. Una realidad que, según las autoridades locales, nos se corresponde con el censo municipal, que dice que en el concejo residen unos 13.600 habitantes. “Ahora mismo en Llanes somos más de 40.000 habitantes, y serán más de 50.000 en una semana, e incluso más de 80.000 en agosto”, resaltó el Alcalde, quien exigió que se cotejen esos datos a la hora de calcular el riesgo de contagio en el municipio.

“En realidad, estamos mejor que otros concejos que están lejos de la fase ‘4 Plus’. En Llanes hay unas 18.600 plazas hosteleras y más del cincuenta por ciento de las viviendas del concejo son segundas residencias. Somos una población segura, como ya se demostró el verano pasado, cuando registramos una baja incidencia del covid”, añadió.

Loading...

El Principado asume, de su lado, que en la nueva situación de la pandemia la política de restricciones cambia, o más bien se relaja. Ya el pasado lunes, ante la perspectiva cierta de la entrada de Llanes en “4Plus”, Salud admitió la conveniencia de aplicar las medidas teniendo en cuenta “la población real, no sólo la censada”. Ayer, además, precisó que el gran cambio respecto al modelo de aplicación del sistema restrictivo se sustancia en que a partir de ahora, “tras la expiración del estado de alarma”, el acceso de los valores de incidencia a los niveles propios del sistema “4Plus” ya no implica, como hasta ahora, “medidas automáticas”. En la nueva situación, “serán consensuadas y adaptadas con las administraciones locales, teniendo en cuenta los lugares donde se producen los contagios”.

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, por su lado, incidió en que las medidas actuales de la fase “4Plus” no son las mismas que hace unas semanas: “Ahora se adecuan a las situación de cada municipio”. Resaltó que el riesgo de contagio afecta especialmente a la población joven, por lo que las medidas irán dirigidas a la franja de edad que va de los 15 a los 30 años.

La idea es intensificar la vigilancia y la detección precoz de casos, para lo que habrá un cribado dirigido a la población joven y se recomendará una disminución de las actividades y la interacción social de las personas no vacunadas, principalmente los jóvenes. Se vigilará, por ejemplo, el cumplimiento de las medidas de protección en el ocio nocturno. Pero no habrá restricciones, avanzó Cofiño, “para no estigmatizar a un municipio que, de forma global, está haciendo las cosas bien”. Se revisará la situación del concejo dentro de siete días.

Llanes se confirmó ayer como la avanzadilla de la ola del coronavirus que crece en Asturias impulsada por los contagios en los jóvenes. Al sumar tres días rebasando los valores del “4Plus” alcanzó su mayor incidencia acumulada a siete días desde el 28 de enero y la positividad más alta de toda la pandemia –del 20 por ciento–. En total, 31 concejos tienen en ese parámetro niveles propios del riesgo “alto”, “muy alto” o “extremo” y el repunte es preocupante también en Gijón, que ayer reportó la mitad de los casos de Asturias y que casi triplica los notificados en Oviedo. El total de los casos de ayer, correspondientes a contagios del lunes, llegó a 285, y 151 de ellos son personas de 15 a 25 años. El nivel de hospitalizaciones experimentó un ligero repunte tras registrar doce 12 ingresos en planta, uno en UCI y cinco altas hospitalarias, que dan para un dos por ciento de ocupación que hace a este parámetro pasar de nivel, del verde de la “nueva normalidad” al amarillo del riesgo “bajo”.