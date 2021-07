La incidencia se dispara en España y las comunidades activan medidas de control

Y aunque la desbocada explosión de contagios se produce en una población en la que la enfermedad se manifiesta de forma leve y asintomática, la preocupación es creciente. A mayor circulación del virus, mayor riesgo de reinfección incluso entre los vacunados, como ya se constata en algunos casos. La suma de relajación de medidas (fin del uso de la mascarilla en exteriores) y mayor actividad social entre jóvenes, hace que estén activas pocas vías de contención. Algunas comunidades ya han decidido aplicar restricciones por su cuenta y el Ministerio de Salud ha ofrecido a los territorios cinco millones de test de antígenos para incrementar los cribados y a los rastreadores del Ejército, que ya han solicitado comunidades como Baleares, Canarias, Castilla y León y la Valenciana.

El virus se cuela de nuevo en los geriátricos. La vacunación ha disminuido el riesgo de contagio en las residencia de ancianos, donde se vivieron los momentos más duros de la pandemia durante las primeras olas, antes de que llegaran las vacunas y la inmunización de la población mayor. Si bien, los últimos datos llegados de Cataluña han hecho saltar de nuevo las alarmas al constatarse que 10 de sus geriátricos vuelven a estar clasificados en color rojo por tener brotes activos de covid, mientras que otros 40 están en color naranja con casos diagnosticados pero controlados. A pesar de todo, el hecho de que la gran mayoría de las 55.000 personas que viven en la residencias geriátricas en Cataluña estén vacunadas con la pauta completa ha hecho que apenas haya mortalidad por covid y que no haya contagios entre los usuarios, aunque sí entre el personal y en algunos residentes con síntomas más leves.

El covid-19 también es grave en la población joven. La ministra de Sanidad Carolina Darias, en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, alertó ayer a la población más joven de que no está libre de riesgo si se contagian de covid-19 y les pidió que no bajen la guardia todavía. Darias les advirtió de que uno de cada cien contagios entre los 20 y los 24 años terminan en ingreso, una cifra que se eleva a 1,5 en la franja de 25 y 29 y a “dos o tres entre 30 y 39”. Además, hizo hincapié en que si bien la mayoría de estos nuevos casos, por la edad, son asintomáticos o presentan una sintomatología leve, no se puede descartar que los contagios vayan a otro grupo más vulnerable que aun esté sin completar la pauta de vacunación. “Es muy importante pedirles responsabilidad pero no responsabilizarlos”, dijo Darias refiriéndose a la población joven.

Volver al estado de alarma no es una opción. La ministra de Sanidad descartó volver a declarar el estado de alarma y apostó porque sean las comunidades autónomas las que tomen las medidas en función de la evolución que siga la pandemia, algo que ha sido criticado desde algunas de las propias comunidades. Por ejemplo, Iñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco, declaraba ayer que la situación de toque de queda para limitar la movilidad de los ciudadanos, “no se puede recuperar sin una declaración del Estado de Alarma”, una decisión que “única y exclusivamente le corresponde al Gobierno español”. Urkullu añadía que el País Vasco ya planteó “en su momento” la prórroga del estado de alarma. “No se consideró por parte del Gobierno español”, insistía en unas declaraciones realizadas antes de que tuviera lugar el consejo interterritorial.

Las medidas, por comunidades autónomas. Carolina Darias insistió en que no se plantea tomar nuevas medidas de obligado cumplimiento para frenar esta quinta ola ya que considera que las comunidades autónomas cuentan con un “amplio elenco” de herramientas para revertir la situación. Además, la titular de Sanidad ha confiado y valorado las medidas que están tomando las comunidades adaptándolas cada una a su situación epidemiológica. “Serán las comunidades las que decidan”, insistía la Ministra, que señalaba la importancia del uso de la mascarilla cuando no se pueda cumplir con la distancia de seguridad en exteriores –siempre es obligatoria en interiores.

El ocio nocturno, en el punto de mira. Las comunidades autónomas ya están empezando a tomar medidas y uno de los aspectos que más preocupa es el ocio nocturno. Galicia, por su parte, ya ha anunciado que exigirá la presentación de una PCR negativa en las 48 horas previas al uso de locales de ocio nocturno en las localidades que estén en riesgo medio, y que precintará parques, playas y lugares de concentración de jóvenes en para evitar botellones. Si bien, la medida más dura se ha tomado en Cataluña, donde la Generalitat ha decretado el cierre del ocio nocturno en interiores a partir de mañana para frenar el auge de contagios. “Hay que tomar medidas y necesitamos frenar la interacción social”, defendió la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja. Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que ya tiene en vigor “suficientes” límites a la actividad económica en estos momentos y no se plantea incrementar las restricciones.

Asturias confía en la vacunación y el cribado poblacional. La directora general de Política y Planificación Sanitarias Lidia Clara Rodríguez pidió ayer “continuar extremando las medidas de protección frente al covid-19 de manera individual y de manera colectiva” y advirtió a la población de que “seguimos en pandemia”. Lo hizo después de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde informaron de que la situación epidemiológica de Asturias “al igual que en otras comunidades autónomas, es preocupante por el rápido incremento de casos en los grupos de edad de la población más joven, entre 15 y 30 años”. Por esta razón, exponía Rodríguez, han puesto en marcha “un cribado poblacional en este grupo de edad y en estos primeros días desde su inicio estamos encontrando un 13% de positividad”. Para concluir, la responsable sanitaria insistía en la importancia de la vacunación: “Estamos convencidos de que la campaña de vacunación continúa siendo el mejor elemento para afrontar esta pandemia”.