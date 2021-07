El ministro Garzón insta a no comer carne y enfurece a los ganaderos asturianos

Garzón ha pedido a los españoles que cambien la dieta porque comen carne “de forma excesiva” y eso perjudica su salud y la del planeta: el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, según ha señalado.

Todo esto lo difundió la tarde de este miércoles en un vídeo que adjunta en su perfil de Twitter: muestra su preocupación por la salud de los ciudadanos y del planeta, porque “sin planeta no tenemos vida, salario, ni economía, y nos lo estamos cargando”. Según el titular de Consumo, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches.

Como no podía ser de otra forma, se montó la marimorena y en el sector ganadero el ministro de Consumo no ha encontrado más que críticas y quejas. “Es una irresponsabilidad lo que ha dicho con la que está cayendo y según va el sector”, sostiene el ganadero y presidente de IGP Ternera Asturiana, Rubén Fernández, un sello de calidad que agrupa a más de 5.000 profesionales en el Principado. “No lo entendemos, llueve sobre mojado. No sé a cuento de qué sale ahora con esto un miembro del Gobierno de España. Es, insisto, una falta de responsabilidad absoluta”.

Los ganaderos asturianos y, en general, en toda España no atraviesan un buen momento tras sufrir como nadie las consecuencias de la pandemia del coronavirus. “La carne es de los sectores que más sufre. Los costes de producción han aumentado, pues el encarecimiento de los cereales nos ahoga, pero el precio final de la carne cuando llega al consumidor ha bajado”, sostiene Rubén Fernández. “Y ahora va un ministro y dice esto. Es un daño gratuito, lo que nos faltaba”.

Rubén Fernández, presidente de IGP Ternera Asturiana: “Es una falta de responsabilidad salir ahora con esto”

No se explican en el sector ganadero que el Gobierno español esté volcado –o al menos quiera dar esa impresión– en llenar de gente la llamada España vaciada y de repente arremetan contra la ganadería como actividad. “En Asturias, las vacas son las que mantienen el campo en condiciones, ellas cuidan el medio ambiente, no contaminan y producen una carne de calidad suficientemente probada. No sé cómo quieren atraer gente al campo... El ganado es donde se cría, no está en la ciudad”, zanja indignado Rubén Fernández.

En general, en toda España el sector ha mostrado su malestar por las palabras de Alberto Garzón. Asociaciones de ganaderos han entonado un “basta ya” por lo que consideran “ataques gratuitos” de su parte. “Señor Garzón, estas son las cifras de emisión de gases de efecto invernadero del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico: transporte (27,7%), industria (21,4%), generación eléctrica (10,3%), ganadería (9,1%) y cultivos (4,9%). Basta ya de tanto ataque a un sector que también descontamina”, subraya el presidente de Asaja, Pedro Barato.