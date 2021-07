Asturias prevé cerrar el interior del ocio nocturno, al igual que otras comunidades

Estos parámetros han provocado que el Gobierno asturiano comience a plantearse la posibilidad de tomar medidas y, en la línea que están siguiendo otras comunidades, está empezando a estudiar el cierre de los interiores en los locales de ocio nocturno. Eso sí, a diferencia de otras zonas de España, en Asturias se esperará hasta el próximo miércoles para ver si la situación de incidencia mejora hasta entonces. Asimismo, las autoridades sanitarias de la región mantienen activo el cribado poblacional dirigido a las personas nacidas entre 1991 y 2006 –ambos incluidos– que no estén vacunadas y que hayan estado expuestas a situaciones de riesgo de contagio.

La situación en Asturias, sin embargo, siendo mala en contagios (un nivel 3 de alerta sobre 4) no es la peor del país, con regiones como Cataluña y Castilla y León, con una incidencia desbocada, sobre todo entre la población más joven. Las cifras han obligado a las diferentes autonomías a ir tomando medidas de restricción de la movilidad para intentar frenar el nivel de contagio. Cataluña, la más castigada en estos momentos, cerrará los espacios interiores de ocio nocturno a partir de esta madrugada, una medida a la que se ha sumado la Comunidad Valenciana. Precisamente, la región presidida por Ximo Puig es una de las que más medidas está impulsando después de superar ayer los 1.800 contagios en un solo día. Además de adelantar media hora el cierre de la hostelería (a las 00:30), prohibirá vender alcohol a partir de las 20.00 horas y ha pedido permiso al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para que le permita decretar el toque de queda entre las 1 y las 6 de la madrugada en los municipios que estén en riesgo alto.

A última hora de la tarde, Murcia también decidió el cierre del interior de los locales de ocio nocturno, donde se estaban acumulando la mayoría de los casos, sobre todo en las zonas de playa. Tan solo en una discoteca, situada en la localidad costera de Los Alcázares, se registraron al menos 91 positivos el pasado fin de semana.

Otra región que ha decidido regular el ocio nocturno es Galicia, aunque en este caso los locales podrán permanecer abiertos, si bien, la Xunta obligará a los clientes que quieran acudir a ellos a hacerse un test PCR, que será gratis en los covid-auto y que tendrá que realizarse un máximo de 48 horas antes de acudir al local. A su vez, para evitar los botellones, se ha pedido a los ayuntamientos que precinten playas y parques durante la noche. En Cantabria, por su parte, el cierre del ocio nocturno se está haciendo por localidades, siendo ya 36 las que han alcanzado el nivel 2 (riesgo medio) por el que se han de cerrar este tipo de establecimientos, incluida Santander. El presidente de esta región, Miguel Ángel Revilla, por su parte, ha criticado la medida del Gobierno de retirar la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre: “Ha sido un poco precipitado”, ha dicho.

En cuanto a los cierres perimetrales, Extremadura ha obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia de la región y ya ha decretado el cierre de siete municipios (Salvaleón, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Moraleja, Barcarrota, Valdelacalzada y Santa Amalia) por su alto nivel de incidencia. También la situación de los geriátricos ha empeorado en zonas como Cataluña, donde ayer se volvió a restringir la entrada a los centros de mayores después de que se haya detectado que, de los más de 1.000 centros para la personas mayores que hay en la región, al menos 50 tienen casos de covid, y en 10 de ellos el brote está descontrolado. Así las cosas, las personas que quieran visitar a sus familiares en las residencias de esta región deberán acreditar la pauta completa de vacunación o hacerse un test de antígenos.

En el otro lado, el de las comunidades donde no se van a tomar nuevas medidas, se sitúan Castilla-La Mancha y Madrid. En el primer caso la explicación está en que las cifras de esta región son mucho mejores que las del resto de España, por lo que su Gobierno autonómico ha descartado “a día de hoy” adoptar nuevas restricciones, ya que, explican, la incidencia está “a mucha distancia” de otras comunidades autónomas que están adoptando este tipo de decisiones. Madrid, por su parte, no tiene intención de endurecer ninguna de las medidas adoptadas previamente: “El planteamiento es no tocar las medidas que hemos planteado sobre las restricciones que tomamos hace ya más de un mes”, concretaba el consejero de Sanidad , Enrique Ruiz Escudero.