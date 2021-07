¿Cuántos casos de coronavirus se han detectado en cada municipio? Asturias registra 1.760 casos en cuatro días

El Observatorio de Salud del Principado ha agradecido hoy a los jóvenes asturianos que se hayan sometido al cribado masivo impulsado por el SESPA y que ha permitido ya detectar 450 casos de personas entre los 15 y los 30 años. En total 48 de los 78 concejos asturianos tienen riesgo muy alto o extremo de contagios. El Observatorio señala que Gijón, Laviana, Llanera, Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, Riosa, Soto del Barco, Villaviciosa se encuentran en nivel de riesgo muy alto de transmisión.

¿La receta para frenar esta curva? La de siempre: responsabilidad individual, evitar espacios cerrados y cumplir las cuarentenas además de continuar con el ritmo de vacunaciones, también muy importante. A continuación te mostramos un gráfico en el que recogemos concejo a concejo los datos de cada localidad.

Llanes va a salir del nivel de riesgo 4 Plus por el covid, en el que supuestamente había entrado hoy. Los responsables de Salud del Principado no le ven sentido a tomar ahora medidas de restricción frente al contagio del covid que afecten solo a uno o varios municipios -con los criterios que hasta ahora estaban en vigor- dado que los niveles de movilidad territorial y de gran relación entre la población son muy altos y no tendría mucho efecto.