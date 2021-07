El susto de Llanes por entrar en nivel de riesgo 4 Plus, que sólo le duró unas horas

Con todo, en las primeras de la jornada, el ambiente era de absoluta normalidad en las calles de la capital llanisca. Para la familia Pages Rubies, de Girona, ayer era su último día de vacaciones en Llanes. No sabían nada del "4 Plus" ni pensaban que el riesgo les hubiera podido afectar en su vida diaria. "Nosotros estamos en apartamentos, no nos quitamos la mascarilla", indicaba Laia Rubies, aún sin saber tampoco que la Administración autonómica modificaría el criterio poco tiempo después al considerarse la complejidad de atribuirle a un concejo la problemática de los contagios, habida cuenta de la movilidad tan grande de la población en verano.

"No lo sabíamos, pero se está descontrolando en todos los lados", comentó la murciana Laura Martínez, que junto a su marido Juanma y su hijo Yago, seguirán pasando las vacaciones en el municipio. Eso sí, buscarán siempre terrazas y sitios abiertos para sus paradas en los locales de la comarca. De hecho, el matrimonio decidió viajar a principios de julio por si la situación se complicaba después. "En Murcia, ya están tomando medidas con el ocio nocturno", comentó Juanma Martínez, conocedor de la situación de su comunidad.

Donde sí arrancaba la mañana con temor era entre la hostelería y el comercio, como entre los propietarios de negocios de muchas zonas turísticas de Asturias. Hay preocupación por el hecho de que la situación vaya a peor y se complique la posibilidad de mantener los negocios con la actividad normalizada. Maribel Ampudia, propietaria de Confitería Vega, comentaba que no se había notado ningún cambio en el comportamiento del turismo, pero que el miedo a que esto pase sí existe. "Estábamos tan contentos con el movimiento de gente, que esperamos que los contagios se paren y la situación no vaya a más", dijo.

Arturo Fernández, de la tienda Aramburu, confía en que el hecho de que se hubiera hablado de incluir a Llanes en la "fase 4 plus" no sea una "mala propaganda" para los turistas que aún no han llegado a la zona. "Deberíamos seguir todos las normas. El año pasado el ser una zona libre de covid trajo mucha gente. De momento no se ha notado nada", indicó, aún sin saber que el Principado cambiaría horas después de criterio.

Por su parte, Paola Codina, de La Plaza Vinoscup, se mostraba tranquila porque el "4 plus" no va a suponer restricciones. "De momento todo está a tope, esperemos que a la gente no le entre miedo", aseguró.