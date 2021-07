Acostumbrado a recibir premios en relación a su destreza entre los fogones y no tanto por su valía en el mundo de los negocios, el chef Nacho Manzano, cabeza visible del reputado restaurante Casa Marcial, recogió ayer emocionado el galardón a empresario del año de la asociación Asturmanager, un reconocimiento que homenajea anulamente la trayectoria empresarial de referentes locales. Es, en realidad, un premio para toda la familia Manzano –el reputado cocinero pertenece a la cuarta generación de expertos culinarios– y para un modelo de restauración que sigue centrado en los sabores más pegados a la tierra. Manzano, impulsor del también reputado La Salgar en Gijón y de la cadena inglesa Ibérica Restaurants, prepara su despegue en Oviedo a finales de año en la antigua estación del Vasco y un complejo hotelero en Piloña. Pese a ello, entiende que el galardón de Asturmanager debe ser compartido con toda la hostelería asturiana. “Quiero dedicárselo a mis colegas de la hostelería y del comercio, porque ha sido un año muy duro”, explicó.

La gala de entrega del premio tomó como sede el Palacio de la Riega del barrio gijonés de Somió y contó con más de medio centenar de invitados, entre ellos, Ana González, alcaldesa de Gijón; Álvaro Alonso Ordás y Félix Baragaño, de la Cámara de Comercio de Gijón, y José Manuel Ferreira, de la Cámara de Comercio de Oviedo, así como Ángel Rodríguez y Pablo Junceda, representantes, respectivamente, de Asturgar y Banco Sabadell, las dos entidades patrocinadoras del evento. A juicio de Montserrat Martínez, presidenta de Asturmanager, galardonar a Manzano se justifica por partida triple. “En primer lugar, por su vinculación con la gastronomía; Casa Marcial es excelente. En segundo, y aunque a él le cueste reconocerlo, porque también es empresario y ha logrado abrir diferentes restaurantes aquí y en Reino Unido. Y, por último, porque gente como él aporta valor a Asturias, y siempre tratamos de reconocer a gente vinculada al territorio”, resumió la responsable, que definió al asturiano como “un profesional incansable” que, tras recibir su primera estrella Michelín en 1999 y su segunda en 2009, es ya “un empresario con prestigio nacional e internacional”.

Quien mejor resumió la esencia familiar del negocio de los Manzano fue Graciela Blanco, viceconsejera de Turismo, que en su emotiva glosa recordó la historia de Casa Marcial y cómo toda la familia de los Manzano llevan décadas cuidando un producto que mantiene su esencia asturiana. “Ya no es tan habitual entrar a un restaurante y saber, por lo que te sirven, que estás en Asturias. En Casa Marcial sucede eso. Nacho ha sabido poner la técnica al servicio de la tradición y es un valor incalculable tener aquí a un chef como él”, agradeció. La regidora gijonesa, por su parte, considera al asturiano un “empresario con todas las letras” por su “plena capacidad para seguir creando proyectos”, cuando a estas alturas, una vez que Manzano “podría simplemente centrarse en mantener lo que ya tiene”, sigue lanzando negocios nuevos. “Esa ambición por mejorar y por seguir creando es admirable”, defendió González.

El chef, por su parte, reconoció que cuando tomó las riendas de Casa Marcial en 1993 lo hizo con “cierto vértigo” y que su visión empresarial siempre tuvo un objetivo muy claro: poder mantener abierto el local en el que él habia crecido y en el que sus padres, Marcial Manzano y Olga Sánchez, tanto habían trabajado. Después llegó a Gijón en 2004 con La Salgar, el restaurante gijonés con el que la familia buscó una inyección económica que permitiese alimentar el otro negocio, sin tanto tráfico diario. “De aquella tanto yo como mis hermanas desconocíamos cómo iban a ser los números. Y menos mal, porque esa ceguera nos dio el arrojo para lanzarnos”, bromeó.

El premio de Asturmanager, dijo el cocinero, lo comparte con toda su familia y se lo dedica al gremio comercial y hostelero. “Llevamos una larga temporada muy complicada y yo soy optimista por naturaleza, pero también consciente de la complejidad de esta pandemia. Todo cambia constantemente, las noticias de hoy son peores que las de hace quince días, y nosotros estamos en el ojo del huracán”, razonó. También reconoció que, cuando Asturmanager le comunicó que sería el agraciado de este año, la noticia le pilló “por sorpresa”. “Estas cosas te dan un poco de pudor, yo pensaba que si tendría o no méritos para algo así, pero es verdad que a mi familia nos gusta hacer cosas. Soy un loco por Asturias, creo que esta región tiene cualidades y oportunidades tremendas”, señaló el chef que, no obstante, es consciente que de que la “marca Asturias” tiene todavía mucho margen de mejora. “Somos muy verdes, pero eso de ‘Asturias, paraíso natural’... Las cifras arrojan otros datos. Debemos remar en otra dirección y creo que el sector turístico y hostelero es un tren con muchos vagones que podrá ayudarnos a mejorar”, concluyó el premiado.

Las empresas piden más apoyos para su transición ecológica

“El sector dejará de financiar a entidades no sostenbiles, será un requisito más”, adelanta Pablo Junceda, de Banco Sabadell

La reconversión del tejido empresarial asturiano hacia sectores medioambientalmente sostenibles es ya imparable, pero las entidades necesitan más apoyo público. Esta fue la gran conclusión del breve debate celebrado ayer en el Palacio de la Riega de Somió, en Gijón, como preámbulo a la entrega del premio a empresario del año de la asociación Asturmanager para el chef Nacho Manzano. El cocinero, antes de recibir su galardón, debatió sobre la sostenibilidad y la transición ecológica con Pablo Junceda, de Banco Sabadell; Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y Ángel Rodríguez, de Asturgar, moderados por Montserrat Martínez, presidenta de Asturmanager. Junceda y Rodríguez defendieron que la financiación a empresas tendrá cada vez más en cuenta este requisito de sostenibilidad medioambiental. Manzano y Feito, por su parte, explicaron que, para cumplir esos estándares, la región debe estar mejor interconectada y simplificar parte de su burocracia.

Junceda inició el debate poniendo las cartas sobre la mesa. “El mercado, debemos reconocerlo, va a acabar expulsando a las empresas que no sean sostenibles. Nosotros, cuando estudiamos si vamos a financiar o no a una empresa, ya miramos, junto a sus cuentas y sus balances, cuál es su postura en este sentido. Tenemos que hacérnoslo mirar ya, porque alguno se va a acabar llevando un susto”, adelantó. Feito, por su parte, reconoció que, pese a sus buenas intenciones, muchas empresas no pueden dar este paso de forma inmediata y, mucho menos, sin ayuda. Puso varios ejemplos de medidas que, a su juicio, siguen pendientes de implantar. “Seguimos formando en cosas que no necesitamos y viceversa, seguimos esperando por el AVE, la conectividad digital deja todavía mucho que desear, faltan vuelos internacionales... La sostenibilidad es una obligación que debemos asumir, pero en Asturias, con tanto tejido de microempresas y pequeñas empresas, no se puede asumir de forma autónoma un cambio así”, señaló.

Manzano contó su experiencia. A su juicio, implantar medidas sostenibles depende en gran parte de una mera cuestión de humanidad. Calcula que el 80% de sus productos los adquiere de proveedores locales y, aunque reconoció “escuchar muchos cantos de sirena” que le animan a irse a Londres, no quiere. “Creo ciegamente en Asturias”, aseguró. Rodríguez, por su lado, explicó que la sostenibilidad es al mismo tiempo “un reto” y “una oportunidad”, y que en realidad Asturias “no parte de cero” porque su entorno natural y su potencial turístico facilita una transición más amable. “Nosotros apoyamos a muchas empresas que apuestan por lo sostenible, como valor intangible, pero casi de forma inconsciente. Todavía podemos mejorar”, concretó.

Martínez preguntó también a los ponentes qué pedirían a las administraciones públicas para poder agilizar estos avances. A juicio de Junceda, lo que falta es una conciencia social seria. “Esto es un tema de educación. Debemos explicar, por ejemplo, que no tiene sentido talar bosques para poner plantas de algodón que sirvan para hacer muchas camisetas que se van a vender por cuatro euros y que en dos años van a acabar en contenedores sin que sepamos qué hacer con ellas. Debemos informar al consumidor sobre qué cosas no son sostenibles. Si no, vamos a fracasar”, señaló. Manzano, por su experiencia, cree que el sector público podría facilitar ciertos trámites. “A veces cuesta comprar productos de cercanía en el ámbito legal, sinceramente. Y es que no debería ser tan difícil”, criticó. Rodríguez añadió que las administraciones serán claves en la transición ecológica si apuestan firmemente por la colaboración público-privada, y Feito, que expuso que la sostenibilidad “va a ser compleja en todas partes”, cree que Asturias va a jugar con desventaja por dos motivos: su tradición empresarial, tan vinculada a la industria, y su modelo, que en su mayoría lo conforman microempresas y pequeñas empresas. “Ese perfil más pequeño y más industrial, sin muchas grandes empresas, es una singularidad nuestra y hará que ese cambio a lo sostenible sea más complejo que en otras partes”, vaticinó.