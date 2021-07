"Las autoridades sanitarias se están planteando la modificación de los criterios de entrada en el nivel de riesgo 4 Plus para adaptarse a la nueva situación y estudian que algunas medidas restrictivas se apliquen en toda la comunidad autónoma y no sólo a nivel municipal". Así lo aseguraba ayer el Principado, tras considerar que las circunstancias actuales, con una mayor movilidad por toda la región y gran interacción social entre los jóvenes, son muy diferentes a la de hace dos meses, cuando se diseñó el actual modelo de restricciones. Hoy parece que el gobierno autonómico ha decidido aplicar novedades en el 4 Plus. Serán anunciadas a las 12.30 horas, en una rueda de prensa en la que participará el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, el jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias covid-19, Miguel Prieto, y la coordinadora de Programas covid, María José Villanueva. La comparecencia ha sido anunciada esta misma mañana, de manera extraordinaria.

Sin mayores concreciones, Cofiño afirmó ayer que cabía la posibilidad de que el Principado repensase el sistema 4 Plus. Los argumentos esgrimidos fueron "la alta movilidad actual comparada con la de hace unos meses; el incremento de casos en un tramo de edad específico; la menor afectación en enfermedades graves pero con un alto volumen de enfermedades leves; y las diferencias en las cadenas de transmisión y en el rastreo".

Lo que sí concretó el director general de Salud Pública es que el gobierno autonómico no descarta aplicar restricciones más severas para frenar la curva de contagios en sectores como el ocio nocturno. Todo apunta a que cerrar el interior de estos establecimientos es una de las primeras medidas a explorar.

El principal problema actual es el número de contagios entre jóvenes. La consejería de Salud notificó ayer 475 nuevos casos, la mayoría de ellos detectados en la franja de 15 a 29 años.

En cuanto a la situación epidemiológica de los concejos, el que más preocupa es Llanes (que entra hoy en una versión "light" de la fase 4 Plus), Gijón, Carreño y Villaviciosa.