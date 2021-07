Salud tiene detectados cuatro locales de ocio de los que salieron 172 contagios y más de 500 cuarentenas

Llanes va a salir del nivel de riesgo 4 Plus por el covid, en el que supuestamente había entrado hoy. Los responsables de Salud del Principado no le ven sentido a tomar ahora medidas de restricción frente al contagio del covid que afecten solo a uno o varios municipios -con los criterios que hasta ahora estaban en vigor- dado que los niveles de movilidad territorial y de gran relación entre la población son muy altos y no tendría mucho efecto.

Además, el gran crecimiento de los contagios y el hecho de que sea entre jóvenes y sin reflejo en presión hospitalaria lo que obliga es a hacer una "revisión más selectiva" de los indicadores que van a regular la situación de cada municipio. "La alta incidencia no se corresponde, afortunadamente, con una alta ocupación hospitalaria y casos graves; estamos en una nueva fase", dijo Rafael Cofiño, director general de Salud Pública.

Lo que apuntan los responsables sanitarios es que quizá proceda, a no tardar mucho, tomar medidas más regionales como el cierre de interior de bares. Incluidos, además, cierres perimetrales, que no se descartan si hubiera brote más localizado.

Esa revisión más precisa de los indicadores que vayan a medir los riesgo por zonas geográficas de la región se detallará a lo largo del día de hoy con la publicación de unas instrucciones en el BOPA, pero básicamente se traducirán en que un nivel de riesgo máximo tiene que implicar que un municipio pase tres días seguidos superando los rangos máximos de la Incidencia que ya estaban en vigor, y que se esté en nivel medio de ocupación de cama hospitalaria -que eso en Asturias sería tener unos 150 ingresados en cama de hospital y 25 ingresos en UCI-, de los que ahora Asturias está aún lejos. En concreto Asturias tiene ahora 50 hospitalizados en camas convencionales y 11 personas en UCI.

De tal manera que las autoridades sanitarias siguen insistiendo en que la situación actual de la pandemia en Asturias es compleja porque hay un gran crecimiento de casos de contagio y de población cuarentenada, pero entre población joven que no está generando un estrés en el sistema hospitalario.

Lo explicaron en profundidad el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, el jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias covid.19, Miguel Prieto, y la coordinadora de Programas Covid, María José Villanueva, que ofrecieron rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica y el sistema 4+. , en una comparecencia para explicar cómo estaba la situación en la región y los cambios que se plantean para afrontarla.

Entre las cuestiones en las que más han incidido los responsables de la Consejería es la gran complejidad que supone ahora mismo el rastreo de los casos y los focos de contagio. Sí que hay identificados tres escenarios de mayor riesgo. En concreto, entre tres o cuatro establecimientos hosteleros tienen 172 casos positivos asociados y más de 500 contactos estrechos cuarentenados; hay otro foco puesto en las reuniones de amigos, con 46 casos asociados a ello y 51 contactos cuarentenados, y otros entornos cerrados, como viajes, con 40 casos confirmados y 60 contactos.

"Ese es el foco principal de contagio que nos estamos encontrando", describió la responsable de los rastreadores, que añadió que "a diferencia de en otras olas, en las que tratábamos con gente de más edad temerosa de la enfermedad y con 2-3 o 4 contactos por caso, y que solicitaba pruebas con premura, ahora el escenario es diferente. Encontramos cierta reticencia de los implicados a decir quién son los contactos de su caso, quizá para no implicarles en una cuarentena, y si se nos da la información lo que vemos es una avalancha de contactos en las 48 horas antes. Por eso el rastreo es más complejo y largo. Y una dificultada añadida es la de encontrar el foco concreto por esa mayor movilidad y relación que se da en verano. Es un escenario de rastreo sumamente complejo y laborioso".

Como datos de la campaña de cribados entre jóvenes de 16 a 30 años, los portavoces relataron que la población diana es de más de 100.000 personas, y hasta ahora se han inscrito para las pruebas unas 9.700 personas. De las PCR hechas hasta ahora en este grupo, que han sido 2.685 PCR, han sido positivas 474 y eso supone un 17,6% de positividad.