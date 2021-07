Los "yogurines" más brillantes de la universidad piden un curso presencial

Tras un curso marcado por la tensión y el sufrimiento, sumados a la incertidumbre de la pandemia, los alumnos con las notas más altas en la EBAU asturiana recibieron este jueves un más que merecido homenaje. Ignacio Villaverde, Rector de la Universidad de Oviedo, quiso primero felicitar a los estudiantes: “A veces no reciben de las instituciones el calor que se merecen”. Tras las congratulaciones, Villaverde enseñó a los jóvenes los entresijos del edificio histórico de una Universidad, que será a partir del curso que viene la casa de siete de los diez homenajeados. “Queremos que sigan aquí y nos alegramos de que lo hagan la mayoría de ellos. Los que se van, lo hacen porque estudiarán grados de los que no disponemos en Asturias”, afirmó el Rector, satisfecho con el porcentaje.

Una de las que se quedará en la región es Raquel Mera, del IES Pando de Oviedo. La joven intuía que sacaría una buena nota por su trayectoria, pero quiso agradecer a la Universidad la invitación: “Estoy muy emocionada de estar aquí”. Esta ovetense que iniciará sus estudios en el Grado de Biología (cuya nota de corte es de 9,86) piensa ya en el curso que viene: “Espero que haya presencialidad para poder sentir la vida universitaria”. Por otro lado, señaló que “el curso ha sido mucho más difícil que la EBAU en sí”, algo con lo que coinciden muchos estudiantes asturianos.

También muchos han sido los alumnos asturianos que han reclamado en los últimos meses una selectividad única para todas las comunidades autónomas, un tema del que el Rector no quiso rehuir: “El objetivo es que haya las mismas reglas para todos y nuestra opinión ya ha sido trasladada a la Conferencia de Rectores”. Por otro lado, Villaverde puso como ejemplo la gestión del covid-19 mediante las Comisiones de Coordinación como “un espejo donde mirarse para solucionar el tema en próximas ediciones”.

Con más tensión aún vivió el curso una de las que se irá de Asturias, Lía Romero, del Colegio Virgen Mediadora de Gijón. Necesitaba sacar un 12,4 para poder estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de Madrid y pese a los nervios con lo que asegura haber vivido este final de curso, ha conseguido la segunda mejor nota de la región. “Me da pena dejar en Asturias a mi familia y amigos, pero primero me quiero centrar en disfrutar del verano”, concluyó la joven gijonesa, que aún no asimilaba "estar dónde estaba”. Además de Romero y Mera, también fueron recibidos por el rector Eduardo Alonso, Celia Villoria, Alba Bartolomé, Diego Guerra, Anxo Brandan Herrera, María Losas, Daniel Pérez y Laura Sánchez. En esta lista de alumnos brillantes también estaba Estela Cao, que no pudo asistir al encuentro.

El rector, en defensa de los jóvenes

En relación con la subida de la incidencia del covid-19 entre los jóvenes, el Rector quiso también aprovechar el acto para defender a la juventud: “No me gusta el apellido de quinta ola juvenil. Aquí salimos todos, pero son ellos los únicos que no están vacunados”. El dirigente pidió cautela pese al hartazgo pandémico y se mostró optimista de cara al inicio del curso que viene de manera totalmente presencial: “Confío en que éste sea un repunte transitorio fruto de la relajación de las medidas y que para agosto el escenario vuelva a la normalidad”. Además, aseguró que todos los Grados, incluidos los del Campus de Llamaquique, tienen capacidad para llevar a cabo el protocolo a partir de septiembre.

De momento, parece que tras dos años atípicos, el curso 2021-2022 comenzará de manera totalmente presencial en la Universidad de Oviedo, lo que supondría el retorno de la vida universitaria en los campus asturianos. Allí estarán muchos de los jóvenes que han demostrado ser los más brillantes del Principado y que iniciarán con todos los honores la que muchos califican como “la mejor etapa de la vida”.