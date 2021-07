Una opositora a profesora que tiene covid, excluida al exigirle el tribunal presencialidad

Esta aspirante a profesora de inglés, que suele dar clases en una academia, estaba trabajando en el campamento de un colegio cuando hace unos días se empezó a encontrar mal y cansada. El martes le subió la fiebre, avisó a su jefe de que no iría a trabajar, se aisló y al día siguiente se hizo la prueba de antígenos, que resultó positiva (aún no tiene el resultado de la PCR que se hizo después). Entretanto le llegó la comunicación de que había aprobado la primera fase de la oposición, algo que no se esperaba, y que tenía que entregar ayer, a las 8:45 horas, la programación y por la tarde, a las 15 horas, defenderla. Vanesa Ríos se puso en contacto con el director de la academia en la que se preparó la oposición para que la ayudara a comunicarse con alguien que le diera una solución. Ella tan solo tenía el correo de Educastur y finalmente se hizo también con el del presidente del tribunal que la evaluaba.

A él se dirigió para intentar buscar una solución a su problema, pero, por el contrario, lo único que le confirmó fue algo que ya sabía y que era evidente, que no podía presentarse teniendo sospechas de que era positivo por covid-19 y que, al mismo tiempo, estaba obligada a hacerlo para continuar con la prueba. El presidente insistía en que su situación no tenía remedio: “Una vez más lamentamos profundamente que te encuentres en esta situación, pero desde el tribunal no tenemos más opción que cumplir la normativa, sin entrar a valorar si ésta es adecuada, justa, etc., cosa que no nos corresponde”.

Y al final Vanesa Ríos, nacida en Nicaragua hace 28 años, que lleva 13 en Asturias y que tuvo que esperar a que le dieran la nacionalidad para poder presentarse a las oposiciones ha obtenido el aprobado más amargo de su vida.