El Principado cambia el sistema “4 Plus”: la ocupación hospitalaria tendrá un peso clave

La consejería de Salud anunció ayer un cambio determinante en los criterios para entrar en “4 Plus”, el sistema que determina las restricciones en función de la situación epidemiológica de los 78 concejos de Asturias. Miguel Prieto, jefe de Alerta y Emergencias Sanitarias, explicó que en los municipios de más de 10.000 habitantes se incluirán la ocupación hospitalaria y en UCI, como nuevos medidores. Es decir, desde hoy, día en que entra en vigor el nuevo sistema, para que los concejos de mayor población entren en máximo riesgo, el 4 Plus, deberán estar ocupadas 150 camas convencionales y 25 de UCI mientras que, por ejemplo, al mediodía de ayer esa ocupación estaba en 50 camas convencionales y 12 de UCI, respectivamente, según apuntó el director general de Salud Pública. “No se trata de ser más permisivos”, aseguró Rafael Cofiño, sino de adaptar el sistema a esta nueva fase . Con la entrada de este nuevo 4 Plus no estarán en esa situación de máximo riesgo, “ni Llanes ni ningún otro de los concejos que tienen ahora las tasas más elevadas que son Villaviciosa, Carreño y Gijón, como era de esperar los municipios costeros, donde hay un más claro impacto del turismo y del período vacacional”, precisó Cofiño.

Por otra parte, la patronal de la hostelería y el turismo, Otea, agradeció ayer a los ayuntamientos de Grado y San Martín del Rey Aurelio que hayan autorizado las actuaciones musicales y artísticas en las terrazas de establecimientos de hostelería y restauración, previa solicitud y cumplimiento de condiciones. “Esperamos que sirvan de ejemplo al resto de corporaciones”, planteó la patronal Otea.