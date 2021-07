Un rebaño de más de cien ovejas de la productiva y resistente raza ovina latxa pasta desde hace unos meses libremente en los prados y montes de la aldea de Sovia y sus alrededores en Villaviciosa. Se trata seguramente del rebaño más grande en Asturias de una de las razas españolas más primitivas, autóctona del País Vasco y Navarra que se caracteriza, por su sabrosa carne lechal y por producir una de las mejores leches para elaborar quesos de un sabor exquisito.

Rubén Iglesias y Marina Rueda son los dos jóvenes pastores treintañeros que han dejado atrás sus trabajos en Madrid para cumplir sus sueños de vida en el medio rural con la cría de estas ovejas latxas en la “Casería de Sovia” en Villaviciosa. Residen en una casería típica asturiana que tiene todos los elementos para poder hacer un uso eficiente de los recursos cercanos: casa, una nave de 200 metros cuadrados, hórreo y llagar. Alrededor de la casería que se encuentra muy cerca el río Profundu, y cuentan también con cuatro hectáreas de prados y algunas pumaradas.

Estos jóvenes pastores cuentan ya con experiencias importantes en el mundo rural y conocimientos en esta valorada raza que se expande por el norte de España, y en la elaboración artesanal de quesos. Marina Rueda ha trabajado en un proyecto de agricultura ecológica en la Vega de Ciempozuelos, Madrid. También tiene experiencia laboral en la elaboración de productos lácteos. ”Siempre soñé con disponer de un trozo de tierra, un huerto, con bosque y río o una pequeña granja para poder desarrollar un proyecto como este enraizado en territorios rurales”.

Para Rubén Iglesias este proyecto supone, “una vuelta a la aldea de la que salí hace más de quince años para completar los estudios de ingeniero agrónomo en Madrid”. Como cooperante internacional trabajó en los Andes peruanos en la recuperación de terrazas agrícolas; también fue socio de la huerta “La Madre Vieja” que con el tiempo se convirtió en una de los proyectos agroecológicos de referencia en Madrid. De su paso por el Ayuntamiento de Ciempozuelos destaca su labor al frente del servicio de Espacios Verdes. De cara a la puesta en marcha de este proyecto dice, “he dedicado el último año íntegramente a la formación en el sector ganadero y quesero”. Destaca su paso por la Escuela de Pastores del País Vasco, y sus conocimientos zootécnicos y formación con el maestro quesero Patrick Anglade en la Escola Agraria del Pirineu. También ha trabajado en proyectos queseros de gran proyección.

“Llevamos años buscando un sitio en Asturies para empezar nuestro proyecto de ganadería agroecológica y quesería. Es difícil encontrar un espacio que reúna las condiciones adecuadas, con un mínimo de base territorial alrededor y con unas condiciones económicas razonables. Después de mirar mucho surgió la posibilidad de arrendar esta casería en Sovia en la parroquia de Coru”, explican. Precisamente Rubén ya había vivido de niño en una aldea cercana a la zona hasta que sus padres marcharon a Madrid.

Marina y Rubén dicen que su iniciativa de montar la casería surge de una reflexión que va más allá de lo personal: “Llevamos muchos años formando parte de proyectos que ponen la tierra y la alimentación en el centro. La casería asturiana fue y es, una forma de vivir y trabajar la tierra de forma integral, y para que funcione los animales son imprescindibles”. Tras trabajar con vacas, cabras y ovejas, se dieron cuenta de que las ovejas seguramente son las que mejor se adaptan al terreno que ocupan. “La casería asturiana nos permite producir leche de oveja de forma agroecológica a la vez que preservamos un paisaje cultural como el asturiano, que es mucho más que una postal bonita; son siglos de trabajo y sabiduría acumulada de campesinos y campesinas”

La explotación ganadera comenzó con 97 ovejas y 2 carneros. Tras la reciente paridera el rebaño aumentó en 35 corderinas ya nacidas en Sovia. “La verdad en estos momentos no paramos, entre ordeños, pastoreo, hacer queso, corderas, partos, hacer la cuadra, los papeleos vamos un poco a mil. Pero también hay que decir que esto no es siempre así. Aunque no se suele tener presente el queso de oveja es un producto de temporada. Las ovejas dan leche unos 150 días al año cuando se respetan sus ciclos naturales. En julio más o menos acabaremos la temporada de ordeño y queso y, esperemos, que podamos bajar un poco el ritmo”, aunque dicen que entonces tendrán que aprovechar para hacer mejoras en la casería en trabajos de mantenimiento y muchas otras mejoras.

Los pastores explican por qué eligieron la raza latxa. “En Asturies no existe una raza autóctona con aptitud lechera, tradicionalmente se han venido utilizando carranzanas provenientes en origen de Vizcaya. En el País Vasco se ha hecho un gran trabajo de selección, preservando su carácter rústico y con muy buenos rendimientos lecheros. Es una oveja que se adapta muy bien a nuestra tierra y al manejo que queremos hacer con el pasto como elemento central de la alimentación. Produce una leche de alta calidad con la que allí se elaboran grandes quesos como el Idiazabal, el Roncal o el Ossau Irati en la cara norte de los Pirineos”, apuntan.

En estos primeros meses Rubén y Marina están inmersos en la producción de quesos. ”Hemos tenido una suerte inmensa al asociarnos con la Quesería Ca Llechi de Piloña, donde elaboramos nuestros quesos junto con Alberto Valiente, que cuenta con una gran experiencia como elaborador quesero. Por el momento estamos elaborando un queso de oveja con un mínimo de dos meses de maduración que hemos llamado ‘Sovia’, y también uno de pasta blanda que hemos bautizado como ‘Fontelea’, nombre tomado del nacimiento del cercano río Profundu”. Para la comercialización de estos quesos únicos utilizan las redes sociales.

“Transportamos la leche con un máximo de cinco ordeños, cada dos días y elaboramos con leche cruda nuestro queso curado y pasteurizamos la leche. En las elaboraciones únicamente añadimos a la leche fermentos, cuajo y sal”, explican. Dicen que son quesos que quieren trasmitir el paisaje y el territorio en el que las ovejas pastan todos los días.

Respecto a las expectativas y tipo de vida que conlleva su granja, explican: “Tenemos dos planteamientos básicos; la alimentación cercana, sana y de calidad es un derecho y el trabajo de los pequeños agricultores y ganaderos tiene que proveer una renta con la que se pueda vivir dignamente. Esos son nuestros objetivos, que nuestros productos se puedan distribuir a través del pequeño comercio y directamente a nuestros vecinos y que nosotros podamos vivir de ello dignamente”, aseguran. Valoran especialmente vivir en este entorno natural inmersos en el bosque. Trabajar con los animales en un manejo extensivo, respetuoso con sus ciclos y los suyos, y el entorno en el que viven son las mayores recompensas.

Estos agricultores y ganaderos también dicen que les gustaría que su “Casería de Sovia” pudiera servir para formar a otros jóvenes que quieran empezar en este mundo. “Nosotros queremos aportar lo que podamos a la vida de los pueblos cercanos en los que estamos. Hemos tenido una gran suerte con nuestros vecinos, que desde el primer momento han estado ahí para lo que ha hecho falta y eso es algo que no solo hay que agradecer sino devolver”.

Comenzar su proyecto de vida en el campo es difíci: “Ya es difícil mantenerse para los que están, y más para los que no venimos de una familia agricultora o ganadera y no disponemos de una mínima infraestructura al inicio”. Con su experiencia, añaden varias reflexiones. “El acceso a la tierra y a la financiación es difícil para los jóvenes. Se habla mucho de despoblamiento rural últimamente, y parece que todo el mundo se sube al carro con ideas geniales, conexiones de banda ancha y ayudas varias, pero a la hora de la verdad poca cosa. La administración tiene las herramientas necesarias, políticas y presupuestos aprobados que podrían servir para apoyar al medio rural; no tienen que inventar nada. Hace falta agilizar trámites y burocracia, estar más en la tierra y en los proyectos reales. De la financiación privada ni está ni se le espera”, afirman. Su proyecto se ha financiado con sus pocos ahorros, los de sus familias y los de amigos que esta pareja pudiera arrancar su sueño.

Se trata de un pionero proyecto que Marina Rueda y Rubén Iglesias sacan adelante con una buena formación, mucho trabajo, tesón y buenas dosis de ilusión que dan los años de la juventud. “Es nuestra forma de vida, cada día agradecemos poder estar construyendo este proyecto, poner nuestro grano de arena en la conservación del ecosistema y de este paisaje cultural que es para nosotros el mayor patrimonio de Asturies”, concluyen.