Gijón concentra gran parte de los contagios de coronavirus del fin de semana: la ciudad suma un positivo cada cuatro minutos

Gijón fue, el pasado fin de semana, la ciudad asturiana más castigada por la creciente ola de contagios de coronavirus. En la villa de Jovellanos se registraron (según los datos que acaba de hacer público el Observatorio de Salud del Principado) 348 casos entre el sábado y el domingo del total de 841 que se registraron en toda la comunidad. (Al final de esta información tienes una tabla con los datos pormenorizados de todos los concejos en los últimos cinco días). El nivel de contagios de Gijón supone que se registró un positivo cada cuatro minutos en la ciudad.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias detectó el pasado fin de semana 861 casos de coronavirus. En total se registraron 452 positivos ayer domingo y otros 409 el sábado. El dato más preocupante llega de mano de las hospitalizaciones. Hasta la fecha las autoridades sanitarias habían reconocido que los contagios entre jóvenes no preocupaban en exceso porque no alteraban la tranquilidad hospitalaria. Pero esa realidad puede cambiar. Desde el viernes se han registrado 37 ingresos en planta y cuatro en unidades de cuidados intensivos. El SESPA ha informado además de 15 altas. También hay que lamentar un fallecido: uno hombre de 68 años. En Asturias no se registraban muertos con coronavirus desde el 29 de junio.

Tras Gijón el nivel de contagios preocupa en Oviedo, con 175 positivos registrados durante el fin de semana. Pero también hay concejos pequeños que preocupan Tineo registró el domingo 13 positivos por coronavirus (11 había tenido el viernes), Ribadesella seis y Llanes (único concejo con nivel 4Plus aunque sin limitaciones) bajó ayer a tres positivos. En Laviana se registraron 36 contagios entre el viernes y el domingo