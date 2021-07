“Solo le pedimos al régimen que se vayan y dejen a Cuba libre ya”

Elianne Martínez Rodríguez es la embajadora de Asturias de la Embajada Cívica Cubana, organización que lucha por un cambio político en el país caribeño. Martínez Rodríguez llegó a España hace veinte años, cuando tenía 24 años, y lleva otros siete viviendo en Asturias, donde hoy, entre las cuatro y las siete de la tarde, la Embajada Cívica de la que forma parte organiza una concentración en apoyo al pueblo de Cuba en el paseo de los Álamos, en Oviedo, con motivo de las revueltas que se han organizado en el país contra el Gobierno, para exhortarle “a que no reprima de forma violenta las manifestaciones pacíficas con reclamos democráticos y de derechos de cientos de miles de ciudadanos cubanos en toda la isla”, y para que “escuche los reclamos de democracia del pueblo de Cuba”. Una concentración en la que, explican, están invitados “todos los partidos políticos democráticos españoles, sin excepción, para que se solidaricen junto a nosotros y a todo el pueblo de Cuba en España que desee solidarizarse con su pueblo”.

–¿Qué está sucediendo en Cuba?

–Un estallido social del pueblo, que se cansó y llegó al límite tras 62 años de abusos, engaños, manipulación y mil mentiras; de que se pisotearan sus derechos, de privación de libertades. En Cuba es delito hasta nacer, se nace con la posibilidad de ir a la cárcel por escuchar música de artistas que no están aprobados por el régimen. La Constitución está por debajo del Partido Comunista.

–¿Por qué ha sucedido esto ahora y no antes?

–Confluyen un montón de cosas, entre otras que ahora hay más información; desde que se permite tener internet, aunque lo limiten, la gente ha ido teniendo más acceso a la información y puede contrastar las mentiras que le dice el régimen. En Cuba te dicen que todo es bueno, te van adoctrinando, en el colegio te dan materias que son un puro adoctrinamiento.

–¿Y la situación económica ha podido influir?

–Es insostenible la pobreza que hay, la gente está rebuscando entre la basura. Los comunistas no tienen ni idea de economía. Hay 6.000 casos diarios de covid y llegaron a decir que la Abdala (vacuna creada en Cuba) tiene el 92% de efectividad, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) está esperando a que le den la información para poder estudiarla. La vacuna ha llegado tarde y, además, están mintiendo con los datos constantemente. Luego está la epidemia porcina, Cuba es un auténtico vertedero epidemiológico. Todo eso, más el sufrimiento, el hambre, la desesperación y los abusos, ha llevado a que se produzca esto.

–¿Piensa que esto desembocará en un cambio político en un plazo corto de tiempo?

–Espero que esto suceda, tienen que aguantar. La gente se lanzó a la calle en una protesta pacífica y Díaz Canel (el presidente de Cuba) hizo unas declaraciones a lo Fidel Castro y dio una orden clara de combate. Ha habido muertes de menores. El cubano sabe cómo es el régimen, está habiendo abusos policiales. Hay que quitarles la careta frente a la opinión internacional, se han vestido de progresistas, solidarios, pero son mentiras difundidas durante 62 años; hace algún tiempo que les estamos quitando esa careta que llevaban puesta.

–¿Hay alternativa si se derriba el Gobierno o habrá un vacío de poder?

–Hay varias organizaciones opositoras que están preparadas.

–¿Estaba preparado o es una revuelta espontánea?

–Es una revuelta espontánea, pero se viene palpando desde hace tiempo y es necesario tener capacidad de organizarse el día después, formar un consejo de transición, con gente conocida por todos en Cuba y en la diáspora, que son bastante activos. Cuba no se va a quedar desamparada, hay muchos profesionales dentro y fuera. Solo pedimos a la gente del régimen que se vayan, que nos dejen a Cuba libre ya, que la sociedad civil se va a encargar de levantar a Cuba.

–¿Está teniendo alguna influencia Estados Unidos en la revuelta que está teniendo lugar en Cuba?

–Estados Unidos siempre ha tenido una posición clara contra el régimen de Cuba. Con Biden hemos tenido que presionar para que no hubiera negociación y para que no entraran remesas. Los cubanos tenemos datos de que el régimen se enriquece con las ayudas y donaciones que llegan, eso les facilita el enriquecimiento y supone una oxigenación para el régimen. Es necesario que no tenga ni un respiro económico.

–¿Teme un baño de sangre durante las concentraciones que están teniendo lugar estos días?

–Ya lo está siendo y lo era antes, hay presos políticos a los que encierran en las cárceles de máximo rigor, les ponen con presos covid para que se contagien, les pueden llegar a matar, les tienen en celdas de castigo, con esposas en los pies, sin ropa. Inevitablemente, sabemos que habrá disparos, pero nos vale más enfrentarnos ahora que seguir muriendo lentamente; si conseguimos la libertad ya no nos la van a quitar.