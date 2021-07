Salud prevé un aumento de ingresos, pero “incomparable al de las olas pasadas”

La Consejería de Salud prevé un aumento de ingresos tras la explosión de casos, que ha provocado 1.358 nuevos positivos y un fallecido entre el viernes y el domingo en Asturias, pero “incomparable a las olas pasadas”. Aunque en la última semana se ha registrado la tasa de positividad más alta de toda la pandemia, de un 14 por ciento, la vacunación masiva ha evitado que esa alta incidencia se corresponda con un incremento en los ingresos en hospital y de UCI en la misma proporción. La mayoría de hospitalizaciones por coronavirus de estas dos semanas son de personas de poco más de 50 años, en su mayoría varones, que “estaban sin vacunar por distintos motivos”, según confirmó ayer el consejero Pablo Fernández. La mayoría, con antecedentes de obesidad e hipertensión. Salud publicó ayer la resolución sobre el cierre del interior del ocio nocturno desde este martes, así como la prohibición de vender alcohol en gasolineras y en comercios minoristas en el horario de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.

“El número de ingresados está aumentando de manera lenta pero continua, con una proporción de personas no vacunadas importante”, detalló el consejero de Salud. Pablo Fernández destacó que la “ágil vacunación” en Asturias “probablemente nos ayude a la gestión de esta quinta ola, pero tenemos que estar muy atentos ante el aumento de la incidencia”. Una valoración que se vio corroborada con las cifras confirmadas apenas unas horas después por su departamento. Entre el viernes y el domingo, se detectaron 1.358 nuevos casos de coronavirus en la región: 497 el viernes, 409 el sábado y 452 en la jornada del domingo, cuando hubo que ingresar a 12 pacientes en planta y uno en la UCI. Los datos indican que la mayoría de los positivos recientes pertenecen a pacientes de baja edad, de entre 15 y 30 años. Además, tras nueve días consecutivos sin ninguna víctima mortal en la región por el covid, este sábado falleció un hombre de 68 años.

“No estamos notando tanto la hospitalización todavía, pero lo previsible es que en los próximos días siga habiendo este aumento”, advirtió el consejero de Salud. No obstante, en el HUCA esperan más presión hospitalaria que en el verano anterior, “al no haber apenas pacientes covid durante el período estival de 2020”. Hasta el inicio de esta quinta ola únicamente era necesaria una planta covid pero ahora ya se ha abierto otra más, ante el elevado número de casos y la alta incidencia.

“Nos van a preocupar más los datos del lunes y el martes, que habitualmente suelen ser mayores”, añadió Pablo Fernández, quien indicó que, por ahora, no hay previsión de que vaya a cambiar esta tendencia de repunte de contagios y nuevos ingresos. El consejero también comentó que el perfil de las personas que precisa ingreso hospitalario está cambiando. “En algunos sitios de España ya hay casos de personas muy jóvenes ingresadas en UCI. Aquí en Asturias estamos viendo que la media de edad de los hospitalizados disminuye. Andamos alrededor de los cincuenta y poco años en media de edad de los ingresos. Y llama la atención que bastantes de los ingresados no están vacunados por distintas razones”. Según fuentes sanitarias, el patrón que más se repite entre los pacientes más graves es la obesidad y problemas relacionados con la hipertensión.

La estrategia de la Consejería de Salud consiste en estos momentos en “buscar un punto de inflexión, para empezar a bajar la incidencia antes de que aumente demasiado la hospitalización y, sobre todo, los ingresos en UCI, que es lo que más nos preocupa”, apuntó Pablo Fernández. El otro pilar en el que se basa ahora esta estrategia, además de la vacunación, es el aumento de las restricciones sobre el ocio nocturno y la prohibición de vender alcohol por la noche, tanto en gasolineras como en comercios minoristas. Estas medidas entran en vigor hoy y, en principio, tendrán una duración de 14 días, un plazo que está sujeto a revisión en función de la evolución de esta quinta ola pandémica. El cierre en interiores afecta, según recoge la resolución publicada ayer en el BOPA, a discotecas, salas de baile, locales de ocio nocturno y bares de copas con y actuaciones musicales en directo, mientras que la prohibición de vender alcohol en las gasolineras y en el comercio minorista abarca la franja horaria comprendida entre las diez de la noche y las 6 de la mañana.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibió ayer la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, que le fue administrada en el Recinto Ferial de Laviana, el lugar que le corresponde por tratarse de su municipio de residencia. “Me sumo así a los más de 572.000 asturianos que ya tienen la pauta completa de vacunación”, comentó Barbón, quien agradeció la labor del personal sanitario. En sus últimas comparecencias, el Presidente ha relacionado la recuperación económica con el proceso de vacunación.

Ingresa en la UCI Covid del HUCA un paciente con la pauta de vacunación completa





Un paciente que ya había recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus en Asturias permanece desde hace unas horas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Covid del HUCA. Según fuentes sanitarias, no es el único hospital de la región con algún caso similar. El paciente había recibido la segunda dosis pocos días antes de ingresar en planta, por lo que no había alcanzado la inmunidad plena. La vacuna ayuda a reducir las posibilidades de contagio, e incluso, a atenuar la gravedad de los síntomas; sin embargo, “no protege al cien por cien, por lo que la gente no debe confiarse”, recuerdan las mismas fuentes. Un riesgo al que se añade la proliferación de diferentes mutaciones del virus. Los expertos estudian, de hecho, el impacto en la salud de la nueva variante Lambda, mucho más contagiosa que las anteriores y que se detectó en España por primera vez hace unos días. La investigación pretende comprobar si las vacunas son tan efectivas con esta nueva cepa como con las otras: “Es importante saber de qué variante se está contagiando más la gente vacunada a nivel estatal, con el fin de observar si se contagian mas de una cepa en concreto o de varias por igual”, afirman. Sin embargo desde el HUCA reconocen que, a pesar de existir un elevado número de nuevos contagios, la situación en el hospital es de cierta “normalidad”. Los sanitarios lo achacan al reducido número de nuevos ingresos, tanto en planta, como en UCI. Una realidad que responde al avance de la vacunación.