Abre por fin el paso alternativo del "argayón" y la autovía Cornellana-Salas se retrasará otro año

Así lo ha asegurado este jueves el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Javier Herrero, que ha asistido junto al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, a la puesta en servicio del desvío provisional que se ha hecho en la carretera N-634 para salvar con seguridad el argayo registrado el pasado 16 de abril por las obras del tramo Cornellana-Salas de la autovía A-63 (Oviedo-La Espina).

Este deslizamiento de tierras, que sepultó la calzada de la N-634 y que ha obligado a los vecinos de la zona a utilizar vías locales y a importantes rodeos para salvarlo durante tres meses, posiblemente sea el mayor al que se ha tenido que enfrentarse el Ministerio y dé lugar al mayor talud, en cuanto a altura, de todo el país. El hecho es que, por lo menos, los vecinos ya tienen un paso alternativo para evitar enormes rodeos después de tres meses de grandes molestias y protestas vecinales y de empresarios, que pedían más agilidad en los enormes plazos inicialmente previstos. El "argayón" ha supuesto un gran impacto económico en la comarca.

Pero para la retirada total del argayo y que la carretera nacional recobre por completo su normalidad, sin el desvío alternativo ahora habilitado, habrá que esperar aún bastante. Herrero ha precisado que todo dependerá de la solución por la que se opte para sortear este argayo en el que el Ministerio prevé que haya que actuar durante no menos de 14 meses, lo que a su vez redundará en que se retrase la apertura de la A-63, prevista para el verano de 2022, hasta la primavera o el verano del año siguiente. Es decir, un año de demora.

No obstante, ha dejado ha dejado claro que no se pueden cerrar plazos, y que éstos no son lo importante en este proyecto porque lo principal es poder trabajar en condiciones que no supongan riesgo para trabajadores ni los ciudadanos. "Va a ser fundamental la seguridad y por lo tanto no se van a adelantar plazos ni vamos a forzar", ha afirmado Herrero, que ha insistido en que los técnicos siguen trabajando para intentar encontrar una solución definitiva, y que una vez se consiga, se va actuar con rapidez durante los próximos meses.

El desvío provisional, que hoy mismo ha terminado de pintarse, poco antes de que se abriese al tráfico, ha costado unos 14,5 millones de euros y de él tomó razón el Consejo de Ministros de esta semana, según Herrero, que ha admitido que a los vecinos les puede haber parecido largo el tiempo que han durado las obras, pero que dada la magnitud "se han hecho bastante rápido".

El responsable de carreteras ha asegurado que el desvío puesto en marcha ofrece "absoluta seguridad" y que estará operativo en tanto se da con la solución definitiva a un deslizamiento que tratan de que no progrese más para poder estabilizarlo y vaciarlo.

Calvo, por su parte, ha destacado que si hay que asumir retrasos para la finalización de la segunda calzada de la A-63, se asumirán, pero que hay un compromiso firme para concluir esta infraestructura por parte del Ministerio, al que ha agradecido que haya agilizado al máximo la solución dada a este argayo.