Comunidades y Ministerio siguen sin acuerdo sobre la PAC pero continuarán negociando

No hubo acuerdo ayer entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre el plan estratégico nacional para la aplicación en España de la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó no obstante que hay un “punto común” de acuerdo para seguir negociando. “Queda tarea, pero hoy no se trataba de aprobar el plan estratégico nacional, sino de proseguir el camino de su preparación. La discusión habida en la reunión ha reflejado opiniones diversas con los diferentes puntos de vista de las CC AA, pero que nos ha permitido ponernos de acuerdo en continuar caminando juntos”, dijo Planas tras la reunión.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, destacó que en la reunión se alcance consenso para recoger la singularidad de la cornisa cantábrica, tal y como ha defendido Asturias junto con el resto de regiones del norte, dentro del plan estratégico de la PAC.

Un reparto más justo

El ministro de Agricultura, por su parte, señaló que con la propuesta presentada a las regiones se pretende alcanzar una PAC “más social, sostenible y con un reparto más justo” para agricultores y ganaderos. De esta forma, el medio rural contaría con una dotación anual en ayudas directas de 4.800 millones de euros. De ahí, el 60% se destinará a ayudas a las rentas y la sostenibilidad y alrededor de 1.200 millones de euros se dedicarían a los ecoesquemas, una de las novedades de la nueva Política Agrícola Común.