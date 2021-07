El Constitucional permite reclamar el dinero de las multas por el confinamiento, pero no las pérdidas de los negocios

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el paraguas del primer estado de alarma, en marzo de 2020, para combatir la primera ola de la pandemia del covid. La decisión adoptada por la mínima no tiene por qué suponer cambios inmediatos en las restricciones actuales, porque no entra en la necesidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, pero considera insuficiente la alarma por la que se decantó el Ejecutivo para una limitación de derechos que fue más bien una suspensión, lo que, en opinión, del tribunal de garantías, solo es posible con el estado de excepción. La sentencia que se notificará en los próximos días será estudiada al detalle tanto por el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia que deben pronunciarse sobre las restricciones que se adopten.

Las siguientes son algunas claves de la decisión del Tribunal Constitucional:

1. Se podrá exigir la devolución de las sanciones

El alto tribunal no da la razón en todo a Vox. Solo lo estima en la parte relativa al confinamiento domiciliario. La declaración de inconstitucionalidad de los tres apartados del artículo 7 del decreto de alarma que limitaban la movilidad de personas y vehículos deja sin cobertura las multas impuestas por incumplir la orden de permanecer en el domicilio, pero también las de desobediencia que se pudieran haber impuesto por no obedecer a los agentes. Las que no hayan sido abonadas quedarán sin efecto, y se abre la vía para que quienes las pagaron reclamen a la Administración la devolución del dinero.

En el conjunto de España se tramitaron del orden de 1,2 millones de multas, aunque no todas están concernidas por la sentencia del Constitucional. No lo están, por ejemplo, las sanciones de contenido sanitario, como las impuestas a quienes fueron sorprendidos sin la mascarilla.

En Asturias, las fuerzas del orden realizaron entre el 14 de marzo y el 15 de junio de 2020 casi 20.000 propuestas de sanción, la mayoría relacionas con la movilidad, según informó entonces la Delegación del Gobierno. Muchas de ellas, sin embargo, no llegaron a concretarse. Otros datos del mismo departamento sitúan en 1,68 millones de euros la recaudación por multas impuestas durante el período de confinamiento por infracciones consideradas graves contra la ley de Seguridad Ciudadana, con cuantías medias de unos 700 euros. La recaudación en quince regiones de España –sin incluir a País Vasco y Cataluña– fue cuantificada el pasado mes de mayo en 51,7 millones de euros.

2. El comercio y la hostelería no tendrán derecho a ser resarcidos

La sentencia del Tribunal Constitucional incluirá un apartado en el que se establecerá el alcance del fallo. En él aparecerá que el estado de alarma no vulneró la libertad de empresa ni de la actividad empresarial, porque solo ha declarado inconstitucional lo relativo a la prohibición de la movilidad. La única anulación que se ha producido relativa a la actividad comercial, de hostelería y ocio nocturno es la facultad que se atribuía al Ministerio de Sanidad para “modificar” o “ampliar” las medidas adoptadas. Según las interpretaciones jurídicas conocidas ayer, ello cierra la puerta a intentar cualquier responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio económico que pudieron padecer comercios, industrias y particulares como consecuencia del cese de la actividad no esencial.

3. La sentencia no afecta a otros recursos judiciales

Fuentes del Constitucional han precisado que el fallo no tiene por qué afectar a los recursos interpuestos contra el segundo estado de alarma (octubre de 2020), porque durante él no se produjo una limitación de movimiento de entidad similar a la vivida en el primero. Es decir, que si la restricción de movilidad se produce durante la noche con un toque de queda no se pueda considerar equiparable al estricto confinamiento que se vivió durante la primera ola. Al ser menor la limitación puede estar amparada bajo el paraguas del estado de alarma.