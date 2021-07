El paso alternativo al “argayón” abre hoy y los vecinos creen que se tardó mucho

La “nueva” carretera a Salas para sortear el argayo Camuño AS-369 Recorrido alternativo SL-4 Cornellana Zona del argayo Salas N-634 Villazón Tramo cortado AS-226 La “nueva” carretera a Salas para sortear el argayo Camuño AS-369 Recorrido alternativo SL-4 Cornellana Zona del argayo Salas N-634 Villazón Tramo cortado AS-226

“No me siento contento y entiendo que no es día para complacerse. Las gracias hay que darlas a los vecinos y a los empresarios que son los que llevan tres meses aguantando”, señala el Alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), quien no confirma si asistirá hoy a la inauguración. En su opinión, la apertura del paso provisional llega tarde debido al retraso de un mes en declarar la obra de emergencia y considera que, técnicamente, se podría haber puesto en funcionamiento mucho antes.

Con todo, es un alivio para el concejo poder volver a transitar por la nacional y recuperar los tiempos habituales de sus traslados. Pero el cierre ha generado “importantes” pérdidas económicas en las empresas. De ahí que el regidor estime preciso llevar a la realidad la proposición no de ley presentada por Unidas Podemos en la Junta del Principado de Asturias: “Se tiene que atender esa iniciativa, que fue apoyada por todos los grupos políticos menos el PSOE”, apunta Hidalgo.

Una reivindicación de apoyo económico para los afectados por el bloqueo de la carretera en los últimos tres meses que apoya también el Alcalde de Tineo, el socialista José Ramón Feito. “Lo veo bien, hubo varias iniciativas en la Junta y pueden ser factibles, todo lo que pueda ayudar a las empresas que lo han pasado mal, por supuesto que lo apoyamos”, apunta.

Así, pasadas las diez de la mañana de hoy, se abrirá el conocido como bypass con la presencia del director general de Carreteras del Ministerio, Javier Herrero, y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, César Nespral. Con la apertura al tráfico se recupera la normal movilidad de los traslados de salenses y tinetenses, cansados ya de transitar por vías secundarias y apuntando los sobrecostes. “Era lo que se pedía, que estuviese abierto a mediados de julio porque en principio iba a tardar 5 meses y, al final, el plazo se redujo prácticamente a la mitad, se hizo en un tiempo más razonable al previsto”, defiende Feito.