Los cazadores se manifestarán el día 31 en Oviedo contra la nueva norma regional

La modificación del reglamento de caza que publicó la Consejería del Principado no ha convencido a los cazadores. Desde la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat (Fadovisa) se ha convocado una manifestación el día 31 de julio en Oviedo para hacerse oír: “Queremos poner sobre la mesa que sí que hay problemas”.

Explican que solo buscan “un mínimo por parte de la Administración”, como una financiación para los cotos, un reglamento de daños o ayudas económicas para mantener al personal. Pero las quejas no han surgido ahora, no es la primera vez que los cazadores se unen para luchar contra “la falta de respeto” que “sufren” por parte del Principado. “En el último Consejo de Caza decidimos no acudir, porque habían publicado un informe sin contar con nosotros” denunció Fadovisa.