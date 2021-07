Test de antígenos en las farmacias: entre el rigor y la picaresca

–Hola, quería comprar un test de antígenos. Tengo síntomas de covid. El médico no me ha dado receta, pero me ha dicho que lo busque en una farmacia.

Respuesta:

–Lo de la receta es indiferente. La próxima semana se podrán vender. Pásate hoy por aquí sin problema.

Otra llamada a otra farmacia. Misma pregunta y esta respuesta:

–De momento, no podemos vender test de antígenos sin receta. Yo no puedo arriesgarme. Ojo, igual alguna farmacia te lo vende, pero los farmacéuticos que conozco, y yo también, estamos evitando que esto sea un cachondeo.

Tercera llamada, tercera respuesta:

–Hasta que no se apruebe el real decreto, la semana que viene, los antígenos tienen que ser con receta. Pero espera que avise al farmacéutico, que tengo aquí alguno y te pasas.

Las tres conversaciones con boticas asturianas son reales y las tres se desarrollaron ayer en torno al mediodía.

¿Es legal, antes del real decreto que se aprobará la próxima semana, vender test de antígenos del covid sin receta? Este periódico no pudo obtener ayer la respuesta del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Una boticaria con dilatada experiencia sí resumió la situación:

–Venderlos sin receta es ilegal. Ahora bien, entiendo que son pocas o muy pocas las farmacias que lo hacen. Quiero confiar en mis compañeros. Sí se podían dispensar test de anticuerpos con receta.

¿Cuál será el nivel de demanda? Responde la misma boticaria:

–Van a volar cuando se puedan vender. Tengo encargados a dos proveedores distintos, todos con su sello europeo.

¿Y el precio?

–Entiendo que el precio será más bajo que ahora. Rondará los nueve euros por prueba, como mucho.

Los test de antígenos para diagnosticar la infección por coronavirus podrán adquirirse en farmacias a partir de la próxima semana. El martes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el real decreto correspondiente. Carolina Darias, ministra de Sanidad, justificó la medida aludiendo a la necesidad de diagnosticar de forma rápida los casos positivos “para controlar de manera más eficaz la progresión de la pandemia”.

En Asturias, y según pudo constatar ayer LA NUEVA E$PAÑA, algunos responsables de farmacia no tienen conocimiento de los detalles de la futura norma. Señalan que aún no han ninguna pauta al respecto.

Estas pruebas llegan a España más tarde que a otros países. Francia o Alemania permiten desde hace meses su adquisición en farmacias sin prescripción y a módico precio. En países del norte de Europa, algunas cadenas de supermercados han empezado a vender los test en packs.

Por el momento, cada farmacia ha establecido el precio según su criterio. Las diferencias pueden ser bastante grandes: desde los 12 euros hasta los 30.

Una enfermera de un centro de salud explicó a este periódico que la realización de estos test entraña dificultades. Ella misma tuvo que hacerse uno, y le resultó complicado. Entre los jóvenes, muchos están haciéndose la prueba por su cuenta para descartar sospechas cuando han sido contacto estrecho de un positivo. La emplean como alternativa inmediata a las pruebas PCR que se llevan a cabo en los centros sanitarios públicos.