Las dos primeras motos Invicta electric Opai de la temporada estival 2021 han recaído sobre las cartillas 26404 y 17975. Toda una gran noticia para los portadores, o portadoras, de las mismas, que se van a llevar a casa uno de los vehículos más versátiles del mercado.

La gran promoción veraniega de LA NUEVA ESPAÑA prosigue con fuerza y continúa repartiendo premios. Ayer, viernes 16 de julio, tuvo lugar en la redacción ovetense de este periódico el sorteo ante notario para conocer los ganadores de las dos primeras motos.

El portador o portadora de las cartillas con los números 26404 y 17975 deben personarse hoy en la redacción ovetense de este diario, sin olvidar traer consigo la cartilla, con el fin de realizar una comprobación de la misma y de los datos y así poder empezar a disfrutar de su nueva moto eléctrica.

No se aceptarán cartillas incompletas o en las que los cupones estén defectuosos o fotocopiados. Es importante destacar que en cada sorteo el notario selecciona un ganador por vehículo que se pone en juego y seis reservas.

Este listado de reservas se usará en caso de que el ganador o reserva no presente la cartilla numerada original dentro del plazo conferido, cuando no sea posible localizarlo en el plazo establecido o si renuncia al premio. Aquellos que no han resultado agraciados en esta segunda semana no deben dejar de probar suerte, pues aún quedan cuatro Nissan Juke por sortearse y cuatro motos Invecta Electric Opai.

El Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 CV Acenta es un crossover urbano con tecnologías inteligentes y líneas musculosas. Se trata de un vehículo que vigila todo lo que pasa alrededor e interviene para que el conductor tenga la máxima seguridad al volante. Además, permite seleccionar distintos modos de conducción que configuran el vehículo de acuerdo a las necesidades y gustos del ocupante. Aún hay más, ya que el Juke ofrece una variedad de motorizaciones tanto gasolina como diesel caracterizadas por su eficiencia y bajas emisiones, que le convierten en un vehículo respetuoso con el medio ambiente. En cuanto a la habitabilidad interior de este vehículo, resulta sorprendente. Los detalles de alta calidad, la luz ambiental y los controles ergonómicos han sido concebidos para que todo esté a gusto del piloto para conducir. El diseño del puesto de conducción es intuitivo y te mantiene protegido, listo para disfrutar del viaje y con todo bajo control.

Mañana, domingo 18, se entregará junto al periódico del día una cartilla en la que se incluye un resguardo para rellenar con los datos personales del participante y que se devolverá, debidamente cumplimentado, en el kiosco desde el mismo domingo y antes del martes siguiente. También se permite su envío por correo o la entrega en la redacción del periódico en Oviedo, en este último caso hasta las ocho de la tarde del jueves de la citada semana. La cartilla del sorteo contiene, además del mencionado resguardo, cinco casillas que componen la palabra “COCHE” o las correspondientes a la palabra “MOTOS”.

Estos recuadros deberán completarse con los cupones que irán apareciendo en el periódico de lunes a viernes. El viernes de cada semana se celebra ante notario el sorteo del vehículo entre todos los resguardos recibidos. A través de este sorteo, LA NUEVA ESPAÑA quiere premiar la fidelidad de sus lectores y agradecerles su compromiso. Completando una sencilla cartilla cualquiera puede optar a ganar un Juke o una moto.