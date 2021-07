El mejor de la segunda ronda de la EBAU, al nuevo grado de Datos

Juan Fernández Martínez, alumno del Instituto Santa María del Naranco, en Oviedo, consiguió la nota más alta –un 9,48– en la segunda convocatoria de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU).

“Llevaba estudiando desde que acabó el curso para sacar la mejor nota posible”, confesaba ayer el joven. No satisfecho con el resultado de la primera convocatoria, se presentó una segunda vez para asegurarse un puesto en el grado que quería cursar, pues las notas de corte de las carreras a las que aspira estaban muy altas, una tendencia que se viene percibiendo desde el pasado año 2020. Se había “entrenado” bien para la prueba. Estuvo haciendo exámenes de otros años y la estructura de la prueba de acceso seguía siendo la misma, así que salió satisfecho del examen, en el que no se encontró sorpresas respecto a lo esperado. “No me esperaba sacar mala nota porque me había preparado para ello, pero tampoco me esperaba sacar la mejor nota de Asturias en la segunda convocatoria”, comentaba satisfecho el ovetense. Juan Fernández, todo un apasionado de las matemáticas, tenía varias carreras en mente, y todas relacionadas con esa disciplina. Sin embargo, no dudó ni un segundo en escoger el nuevo grado de Ciencia e Ingeniería de Datos, que se estrenará el próximo curso en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón.

Aunque hay casos de estudiantes notables que, como Juan Fernández, se presentaron para subir nota, la media general de la EBAU de julio está, como es habitual, dos puntos por debajo de la nota media de la convocatoria de junio, un 5,53 frente a 7,646. Asimismo, el porcentaje de aprobados también es inferior a la cifra de la convocatoria anterior, con un 96,41% de aprobados en junio frente al 74,63% de este mes. Las notas más altas también se registraron en la primera convocatoria, con un 10, de Eduardo Alonso Lavandero, del IES Cristo del Socorro de Luanco, y tres 9,96, de Estela Cao Gago, estudiante del colegio San Fernando de Avilés; Celia Villoria González, alumna del Instituto de Secundaria Universidad Laboral de Gijón, y Lía Romero Valle, del Colegio Virgen Mediadora de Gijón.