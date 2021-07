“No negociaremos el próximo Presupuesto si el PSOE sigue sin cumplir lo acordado en este”

–¿Cuál es la situación hoy de Ciudadanos en Asturias?

–La misma que el año pasado cuando me preguntó por ello. Salvo la salida de cuatro concejales de Pravia, en el resto del partido no ha habido cambios, tampoco en el grupo parlamentario. Ha bajado la afiliación, sí, pero seguimos trabajando igual. De la convención de este fin de semana lo que esperamos es impulsar y fortalecer el centro liberal progresista español. Hemos asumido los resultados electorales y errores cometidos, pero en estos dos años debemos recuperar el papel del partido.

–¿No es peligroso estar continuamente redefiniéndose?

–No lo hacemos, pero estar en el centro es complicado. En Europa el centro es un espacio fácil de explicar, conviven los conservadores, los liberales, los socialdemócratas y aquí en España a consecuencia de una polarización buscada por los dos lados del espectro político, es difícil de entenderlo, que no de explicarlo. Pero la idea es lograr políticas buenas para Asturias, y eso puede pasar por apoyar unos presupuestos, como hicimos en el Principado, y que contribuimos a moderar.

–¿Cómo de satisfechos están sobre el cumplimiento de ese acuerdo presupuestario con el PSOE en Asturias?

–No estamos muy satisfechos y quedan muchas cosas por cumplir, pero aún quedan cinco meses que daremos de margen. Aunque aviso que no vamos a sentarnos a negociar los presupuestos de 2022 si no hay un cumplimiento claro de lo acordado para este año.

–¿Qué es lo que falta?

–Quedan muchísimas inversiones, como las referidas a Oviedo; por ejemplo, los 500.000 euros para promoción del Prerrománico. No tenemos noticia de que se haya dado ni un paso. No se ha alcanzado un acuerdo para nombrar presidente del Consejo de Transparencia. No han tenido en cuenta nuestra propuesta de candidata.

–¿Ni siquiera les han trasladado opciones?

–No, desde la renuncia del último candidato. Se les llena la boca de la palabra transparencia, pero son incapaces de poner en marcha un órgano que la fiscalice.

–¿Siguen defendiendo que la sede del consejo esté en Avilés?

–Fue una propuesta, pero nunca fue una condición. Fíjese que estábamos dispuestos a apoyar al último candidato, hasta que hizo unas declaraciones rechazando esa ubicación. Lo que queremos es que se ponga en marcha, eso es lo importante.

–Su apoyo al presupuesto autonómico incluía la condición de ciertas ayudas, que sí se están aplicando.

–Pero a costa de mucho insistir. Por ejemplo, en las del fondo de rescate, en más de una ocasión pedimos explicaciones al Gobierno, que llegó a convocar una reunión porque íbamos con mucho retraso. Al final los beneficiarios cobrarán, pero después de mucho insistir en nuestra queja.

–¿Son suficientes esas compensaciones?

–No. Ahora fían las ayudas a la convocatoria nacional del fondo, pero sabemos que no va a ser útil para la mayoría de los empresarios por las condiciones para conceder esas ayudas. Al final se premia a quienes tienen deudas. Quien durante la pandemia fue pagando a proveedores, tirando con ayudas familiares, se queda fuera.

–También plantearon ayudas para el medio rural.

–Uno de los acuerdos era mejorar la fiscalidad en el medio rural: un 10% en el tramo autonómico para compra o rehabilitación de vivienda. Nos costó mucho llegar a esa negociación, porque la rebaja de impuestos no está en la agenda del PSOE. No tenemos las cifras de cuántas personas se han beneficiado de eso, pero imagino que serán exiguas. Si el gobierno no promociona esas bonificaciones, los asturianos no saben que existe.

–Sí se han publicado las condiciones del bono de conciliación.

–A base de insistir. Todo lo hacen a última hora, tal parece que no quieren que nadie se entere.

–¿Cómo ven el plan de inversión de Arcelor?

–Muy positivo, pero no va a ser inmediato. La impresión que tenemos es que a corto plazo no hay ningún movimiento ni se ha peleado nada, ni siquiera en el tema energético.

–¿Apoyarán la reforma del Estatuto prevista para el otoño?

–En más de una ocasión he preguntado al Presidente sobre ella. Lo único que sabemos es que se incluirá la cooficialidad del asturiano. Nada más.

–Y sobre eso, ¿cuál será la postura de Ciudadanos?

–No existe una demanda social sobre ella; es más, puede condicionar la captación de talento. Nuestra postura es clara, pero yo misma sufro el coste de defender esa posición: me acusan de mala asturiana. Pero fue precisamente ver caer Asturias como lo está haciendo lo que me llevó a meterme en política.

–¿Percibe que el PSOE ha elevado la crítica contra Cs?

–Sí. Creo que es porque ya tienen los votos para cualquier cosa que quieran abordar.

–¿Cs se está acercando al PP?

–No sé por qué dice eso; en el trabajo parlamentario seguimos igual que siempre. Votamos en función de lo que consideramos bueno.

–¿Cómo valora la decisión de Fran Hervías, exsecretario de Organización de Cs, de pasar al PP, o la marcha de dirigentes?

–Sobre decisiones personales no tengo nada que decir. Cada uno es libre. Lo cierto es que no he tenido una gran relación con Hervías.

–¿A usted le han planteado abandonar el partido?

–Para nada. A mí, desde luego no. Se lo digo con sinceridad. Sigo trabajando igual que cuando empecé.

–¿En las próximas elecciones irá con las siglas de Ciudadanos?

–Quedan dos años. Si Ciudadanos es entonces como es ahora no tendré duda en seguir, si el partido me considera adecuada.

–¿Ha leído el libro del que fuera candidato, Juan Vázquez?

–No.

–¿No va a hacerlo?

–No tengo ningún interés. Le conocí en campaña y ya fue suficiente.

–En resumen; que tendrán ahora una postura de oposición exigente.

–Si algo pactado no se puede cumplir habrá que hablarlo. Podemos entender que haya dificultades en algo, pero se debe discutir con seriedad y confianza. No podemos dar un cheque en blanco ni permitir que nos ninguneen.

–¿Creen que el PSOE prefiere entenderse con Foro?

–El acercamiento es claro, porque ese voto es muy importante para ellos. Foro ha mutado, al igual que el PSOE, porque ninguno de los dos planteaba en su ideario hace unos años la cooficialidad. Ahora es distinto: el interés mutuo les hará seguir el camino de la mano.