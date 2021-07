"Caos" y covid en un campamento de Llanes: un brote obliga a cancelarlo y los padres denuncian que "no había ningún control"

Según ha podido saber este diario, una monitora y cinco niños alojados en el albergue de Celorio (Llanes), que participaban en el citado evento organizado, dieron positivo en el test de antígenos. Ocurrió el jueves, día en el que los niños que dieron positivo y otros compañeros iban a abandonar el albergue. Fue entonces cuando, según fuentes conocedoras de la organización del evento veraniego, los responsables del campamento de verano informaron a la Consejería de Salud de la situación, y la respuesta sobre cómo proceder, aseguran las mismas fuentes, llegó al día siguiente. Los positivos tuvieron que ser confinados en otros alojamientos del concejo para proceder a la desinfección del albergue en la tarde del viernes. El resto de los chavales fueron realojados en varios establecimientos y viviendas vacacionales de la zona.

Desde Salud, por su parte y tal y como confirmaron desde la Consejería, se ha pedido al campamento que mantenga en cuarentena a las 45 personas que permanecían en el mismo, tanto niños como monitores contratados por la empresa organizadora. Ayer mismo, por la mañana, un equipo acudió a realizar más labores de desinfección de las instalaciones y desde Salud recibieron, “por fin”, la lista con el nombre de todos los niños que pasaron por Celorio. Un trámite que, al parecer, les costó completar más de lo esperado a los rastreadores.

Una vez identificados los afectados por el brote, un grupo de enfermeros se trasladó hasta las instalaciones utilizadas por el campamento para realizar las PCR a todos los que pudieron tener contacto con los contagiados. Ayer por la tarde pemanecían a la espera de conocer el resultado de las pruebas. Asimismo, se pidió a los organizadores “especial cuidado cuando entran y salen grupos de niños” del campamento. Un cuidado que ya no deberán tener tras decidir la suspensión del campamento “por temas logísticos”, según su comunicado.

A la situación se añadió un problema logístico: el viernes, cuando le tocaba salir al grupo en el que se detectaron los contagiados, llegaba otra tanda de niños al campamento. Entonces se vivieron momentos de caos y desinformación, según denuncian los padres. Las familias de algunos menores de la nueva tanda decidieron llevárselos de vuelta a casa, mientras que otros niños fueron realojados. La empresa que organiza el campamento, finalmente, decidió suspenderlo y pidió ayer a los padres que recogieran a sus hijos “lo antes posible”. Como alternativa propuso el traslado de los chavales a otros campamentos en lugares como Cantabria o Valencia.

“La empresa esperó hasta el último momento para comunicar el brote del grupo anterior. Muchos nos desplazamos al destino y nos encontramos con el campamento vacío, sin nadie que nos estuviera recibiendo”, asegura Ojoj. “He mandado a mis hijas a otros campamentos y nunca he tenido esta mala experiencia. A los niños que fueron en autobús hasta Asturias los tuvieron esperando en una playa hasta la una de la madrugada sin decir nada a las familias”, afirma la madre vallisoletana. Se cruzan así las quejas de los padres del grupo de niños donde se registraron los positivos con las de los progenitores de la tanda de jóvenes que les iban a tomar el relevo. “Me cogí un avión y me presenté en el campamento cuando mi hijo y sus amigos me dijeron que no cabían en el campamento, que algunos niños estaban en un hotel… No hacían ninguna actividad de las programadas… El comedor era un caos y había más niños de los que podían estar. El ansia de conseguir dinero les ha desbordado”, relató en un vídeo una de las madres afectadas, que decidió hacer “este testimonio para que no vuelva a suceder”.

Los padres ya se venían quejando de la organización del campamento antes del brote, con decenas de comentarios. Algunos incluso decidieron acudir personalmente a recoger a los menores antes de tiempo. “Más que un desastre, qué decepción. A mi hijo y a sus amigos los recogemos hoy, cualquiera les deja en ese caos un día mas”, comentaba un progenitor ya el 9 de julio. Entre las quejas, falta de comunicación con los niños, actividades que no se realizaban y problemas de espacio. Finalmente, llegó el brote de covid, que ha terminado por amplificar la polémica, elevándola al plano sanitario. “Por no respetar las medidas covid mi hijo ha llegado contagiado”, lamentaba una madre en otro vídeo de denuncia contra los organizadores.