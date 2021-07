¿Qué variante es la predominante en Asturias? Esto es lo que dice el Ministerio de Sanidad

El informe de "Actualización de la situación epidemiológica de las variantes del coronavirus de mayor impacto e interés en salud pública en España" del Ministerio de Sanidad revela que, con mucha diferencia, la variante predominante en el Principado es la británica. De hecho, estima que la probabilidad de que un contagio se produzca por esta cepa en el 90,9% de los casos. Esta variante, también denominada Alfa, destaca por una mayor transmisibilidad. Si bien, se estima que la eficacia de las vacunas ante ella es alta. Es la preponderante en buena parte de Europa y otros países, como Israel.

La segunda variante en incidencia es la sudafricana. Según el mismo informe, se estima que la probabilidad de que un caso positivo sea la también denominada Beta es del 3,5%. Esta cepa se caracteriza por un aumento en la transmisibilidad que otras, y preocupa porque puede algunas vacunas pueden ser menos efectivas en ella. Predomina en el cono sur africano, aunque cada vez se detectan más casos en Europa.

Algo similar sucede con la variante india, frente a la que la vacuna, en caso de pauta incompleta, es menos efectiva y cuyos síntomas pueden ser más graves que con otras. El Principado detectó un brote con cinco infectados por esta mutación. Si bien, según el último informe de Sanidad, Asturias no reportó casos de esta variante Delta en las últimas semanas.

Pese a ello, no se descarta que en futuros informes puedan aparecer casos de la variante india. Desde la Consejería de Salud afirman que realizar la detección conlleva un proceso muy laborioso, y que podría haber casos de esas fechas que no fueron reportados a Sanidad por no haber podido ser catalogados a tiempo. De hecho, los servicios epidemiológicos regionales trabajan para desarrollar un nuevo sistema que permita acortar plazos.

De una forma u otra, la mejor receta conocida para combatir estas variantes es la vacunación. En ese sentido, Asturias avanza a buen ritmo. Dos de cada tres asturianos ya han recibido la pauta completa y tres de cada cuatro adultos han recibido al menos una dosis. Esta semana ha comenzado la inmunización de los menores de 30 años.

Precisamente, la vacunación de los más jóvenes es ahora una de las principales preocupaciones del Principado. Y es que, en plena quinta ola, los menores de 30 años están protagonizando la amplia mayoría de los contagios. Por eso, para tratar de frenar esta oleada de casos que el viernes, último día con cifras oficiales, superaron el medio millar, el gobierno regional insiste en que no hay mejor receta que vacunar.