Otea clama por las medidas contra el ocio nocturno, "como si el covid fuera más virulento por la noche"

La medida "cautelarísima" presentada por la patronal al TSJA, solicitando la inmediata apertura de los locales de ocio nocturno -y no contemplada por los jueces, que sí van a estudiar a fondo la situación y comprobar la viabilidad del recurso interpuesto por Otea- es, según Almeida, una pieza más de "la defensa que estamos haciendo del sector, porque no estamos de acuerdo con algunas formas como se están tomando las medidas", declara Almeida.

Los recientes rumores sobre posibles "toques de queda" o "cierres perimetrales" alertan al portavoz de la patronal de hostelería y hotelería, quien califica estas medidas como un tema "perteneciente al pasado". "Hay que hacer esfuerzos en la vacunación, en la educación, y en tener muy controlados los brotes para poder atajarlos de la mejor manera posible, pero nunca repercutiendo en la actividad turística y empresarial", alega.

Los últimos datos, los cuales relacionan los nuevos brotes de covid-19 con la población más joven, "no son responsabilidad del ocio nocturno; éste es parte de la solución", explica Almeida, quien asegura que "a los jóvenes no se les puede pedir más de lo que nos han dado: un año de responsabilidad en casa cuidándose". "Es cierto que hay brotes, pero se podían haber tomado otro tipo de medidas, como por ejemplo, el control de los botellones, las playas, calles y actos. Necesitamos abrir ya y de forma urgente. No pedimos que se abra hasta las tres, pedimos el horario completo, y cuanto más nos acusen, nosotros más pelaremos. Parece que todo es cerrar el ocio nocturno, es como si el virus fuera más virulento por la noche", insistió.