Los municipios con más empleo tienen menos natalidad que los golpeados por el paro

Contra el pensamiento dominante, la tasa de paro y la fecundidad no están relacionadas. Eso es al menos lo que se desprende de los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), pues en las veinte localidades españolas con menos paro no se tienen más hijos que en las veinte con más desempleo. De hecho, la tasa es incluso ligeramente menor en el caso de los municipios con más población ocupada. Aunque en la relación recogida por el INE no aparece ninguna localidad asturiana, el experto en Demografía Alejandro Macarrón sostiene que los resultados son especialmente interesantes para la región, que presenta el indice de natalidad más bajo de Europa, y que incluso se ha hundido aún más durante la pandemia.

Una de las conclusiones de Macarrón es que tener hijos o no es, sobre todo, “cosa de valores, de querer, no de holgura o dificultad económica”. Otra, que conviene tener hijos, “tanto desde el punto de vista individual como colectivo”, pues por un lado suponen para la mayoría de las personas “lo más importante de la vida”, y por otro “posibilitan que sea viable todo” y que la sociedad siga adelante.

Resaltó que en la tasa de fecundidad España empezó a caer en 1977 y que siguió cayendo durante dos decenios, “incluso en momentos económicos magníficos”. Al contrario, repuntó después, “sobre todo gracias a los emigrantes”, y tampoco influyeron ni las crisis ni los momentos de expansión.

En cuanto a la tasa de fecundidad de Asturias, que es incluso un poco más baja que la media española, Macarrón observa dos variables que a su juicio están influyendo. Primera, que el Principado tiene la tasa de abortos voluntarios más alta de España. Y segunda, que tiene el porcentaje más alto del país de familias monoparentales, que según las estadísticas son las que menos hijos tienen. Otro ejemplo que aporta es que Asturias, con una tasa de paro más baja que regiones como Extremadura o Andalucía, tiene una tasa de natalidad sensiblemente más baja.