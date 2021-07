¿Qué pasará con las bodas ante las nuevas restricciones en Asturias?, ¿y los conciertos?, ¿habrá cierres perimetrales?: todas las respuestas

Los municipios de más de 30.000 habitantes que sobrepasen los parámetros establecidos por el Gobierno regional (seguir en nivel 2 y tener una IA 14 superior a 350 casos dura te tres días consecutivos) se enfrentarán a las siguientes restricciones: toque de queda de una a seis de la mañana, limitación de las reuniones a seis personas en los espacios interiores y diez en los exteriores; y obligación de que los eventos y espectáculos multitudinarios sean no solo autorizados por las corporaciones locales, sino también evaluados por la Consejería de Salud. En los municipios de menos de 30.000 habitantes se adoptarán decisiones individualizadas.

¿Habrá cierres perimetrales?

Habrá un toque de queda y se limitarán las reuniones en interiores y en exterior, pero, por el momento, Salud no contempla aplicar cierres perimetrales en en los concejos. La libre circulación de personas por todo el territorio español y la alta movilidad de personas durante el periodo estival hacen que la medida "estrella" en la segunda y la tercera ola no parezca muy efectiva en estos momentos. Además, debería contar con el visto bueno de los tribunales.

¿Se cancelarán los eventos multitudinarios?

La nueva normativa establece que los actos multitudinarios previstos en los concejos que entren en la fase 4 "Plus" deberán tener el visto bueno de la Consejería de Salud. Hasta ahora, la norma aprobada en junio para la celebración de estos eventos dejaba que fuesen los Ayuntamientos los que permitiesen o no su celebración. Para ello, los organizadores tenían que presentar una "autoevaluación de riesgo" y elaborar un protocolo de manera coordinada con las autoridades locales. A partir de ahora, Salud revisará los eventos ya aprobados y tutelará las nuevas autorizaciones en los concejos que entren en riesgo extremo. Por lo tanto, la entrada de un concejo en la fase 4 "Plus" en ningún caso implica la cancelación automática d de este tipo de eventos.

¿Qué se considera un acto multitudinario?

El Principado describe los eventos multitudinarios como aquellas actividades o espectáculos que cuentan con una participación de más de 1.000 asistentes, implican aglomeración de personas, se celebran en un espacio acotado, ya sean establecimientos, recintos, locales, locales o similares, tanto al aire libre como en interiores y que disponen de una organización que permita la aplicación de medidas de control.

Según la norma que regula estos actos, el Principiado no considera eventos multitudinarios los actos culturales incluidos en la programación ordinaria habitual de los locales y establecimientos culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros culturales, salas de conciertos, salas de exposiciones, salas de conferencias y otros espacios parecidos cuya actividad habitual sea cultural y cuenten con protocolos para evitar el riesgo de contagios.

¿Qué pasará con las bodas?

Las restricciones en estas celebraciones siguen como hasta ahora. "Respecto a las celebraciones en establecimientos de hostelería (bodas, comuniones y otro tipo de reuniones), en las mesas podrán sentarse un máximo de 8 personas, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,8 metros entre comensales enfrentados", aseguran desde el Principado haciendo hincapié en que "en este apartado, las medidas de seguridad recogen también un control de entrada, el uso exclusivo para personas incluidas en el listado de asistentes y que el servicio se preste siempre por camareros, sin posibilidad de autoservicio. Además, se recomienda que los cócteles de bienvenida se celebren al aire libre o con carpas que no tengan cerrados, al menos, dos laterales".