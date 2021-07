Las nuevas restricciones eluden los cierres perimetrales y limitar las bodas

Todo apunta a que la Consejería de Salud está diseñando un sistema 4 Plus de intensidad un tanto light, en comparación con los instaurados el pasado invierno. Por ejemplo, no se implantará requisito adicional alguno sobre los banquetes de las numerosas bodas previstas para estas semanas veraniegas. Tampoco se prevén cierres perimetrales de concejos.

La Consejería de Salud remitirá al próximo Consejo de Gobierno la propuesta de nuevas medidas restrictivas al haber entrado Asturias en el nivel de riesgo 2 de covid por la incidencia y los ingresos hospitalarios. A su vez, el Ejecutivo autonómico deberá pedir la autorización del TSJA por el motivo ya reseñado.

Esta semana, el Consejo de Gobierno se reunirá el jueves. ¿Dará tiempo a realizar todos estos trámites para que el sábado o el domingo entren en vigor las limitaciones de actividad? El Gobierno de Adrián Barbón entiende que sí.

La región entró el pasado domingo en nivel de alerta 2 al ocupar los enfermos de covid más del 5 por ciento de la camas disponibles en las plantas de los hospitales. Ese porcentaje se sitúa en el 5,38 por ciento con datos de anteayer, domingo. Este indicador, unido a que la incidencia acumulada supera los 350 casos por 100.000 habitantes –en la actualidad es de 638 casos-, provoca el paso al segundo nivel de riesgo, según los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad.

Los requisitos que determinan la entrada en los niveles de alerta se dividen en dos bloques, uno de indicadores de transmisión y otro de capacidad asistencial. Para el primero, se toma en cuenta la incidencia acumulada a 14 días. Para el segundo, uno de estos dos baremos: el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias por pacientes covid o el índice de ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

El Gobierno regional pedirá autorización el jueves al Tribunal Superior de Justicia

En este contexto epidemiológico, a la obligatoriedad de usar mascarilla en interiores y exteriores donde no se puede garantizar una distancia de 1,5 metros y al cierre del interior de los locales de ocio nocturno se sumará otro paquete de medidas que se definirán en función de la situación de los municipios que entren en nivel 4 Plus. Entre las limitaciones previstas en ese supuesto se incluye el toque de queda entre la una y las seis de la madrugada y la prohibición de encuentros de más diez personas no convivientes en exteriores, con la excepción de visitas guiadas y otros eventos regulados de manera específica en la resolución del 10 de junio.

Asimismo, en esta situación se recomienda que no se superen grupos de más de 6 personas en encuentros familiares y sociales en domicilios y espacios privados, a no ser que sean convivientes o pertenezcan, como máximo, a dos grupos de convivencia. Además, la Dirección General de Salud Pública valorará junto con organizadores y ayuntamientos la reorganización o suspensión de eventos multitudinarios.

Los concejos de Carreño, Gijón, Gozón, Laviana, Llanes, Mieres, Oviedo, Siero y Villaviciosa entrarían en el nivel de riesgo 4 Plus de consolidarse durante los próximos días la alta incidencia por coronavirus.