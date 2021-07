“El Gobierno intenta estirar la situación pandémica para tapar su inacción económica”

–¿Qué valoración hace de los dos años de Adrián Barbón al frente del Gobierno de Asturias?

–Lo suspendería. No ha hecho nada diferente a otras comunidades, lo único diferente es más marketing y medidas más duras para aparentar. Un ejemplo es cerrar el ocio nocturno el 9 de agosto, cuando los informes dicen que está descendiendo el pico de contagios. Lo único que van a conseguir es acabar definitivamente con el sector. A Barbón le gusta dejarse llevar y le gusta poco tomar decisiones. Hay poca claridad en cuanto a los resultados de estas medidas, vemos innecesarios nuevos toques de queda, están intentando estirar la situación pandémica para tapar su inacción económica.

–¿Cómo califica la gestión de la pandemia en la región?

–Muy mala. Asturias no tuvo primera ola, cuando se decretó el estado de alarma éramos la región que menos visitantes tenía y no llegaban vuelos internacionales. No es que no hubiera primera ola por las medidas del Gobierno, sino porque apenas venía gente. En la segunda y la tercera fuimos la región con una mayor tasa de letalidad, donde más gente moría por coronavirus. Se dilapidó la herencia de no haber tenido primera ola. ¿Cómo puede presumir el presidente cuando en las áreas que estaban bajo su competencia, la sanidad y las residencias, el personal fue el que tuvo tasas más altas de contagio de España? En aquellas áreas que gestionaron tuvieron un comportamiento nefasto.

–La tasa de población vacunada sí que está entre las más altas de España.

–Eso se debe a tener la población más envejecida de toda España. Si se hubiera empezado vacunando a los más jóvenes sería diferente, pero si te dan más vacunas es lógico que vacunes más. De hecho, debería ser no de las más altas sino la más alta, de lo contrario es que se está fracasando en eso también.

–¿Saldrá Asturias perjudicada del reparto de la financiación autonómica?

–Por supuesto, pero no solo Asturias. Los territorios no van al médico, ni conducen, son las personas las que lo hacen y cuando se reparte la financiación por territorios hay ganadores y perdedores. En Asturias hemos perdido población y recaudamos menos. Lo que nosotros planteamos es acabar con este sistema de reparto en el que los presidentes autonómicos van a pelearse por ver quién saca más sin pensar en la solidaridad. Este sistema nos lleva al absurdo de que personas de renta baja de algunas comunidades den recursos a personas de renta alta de comunidades como Cataluña y el País Vasco. Los recursos son para los ciudadanos y no para los territorios.

–¿Es positivo formar un frente con otras regiones del Cantábrico para afrontar el debate sobre financiación?

–Es una excusa. El presidente de Asturias quiere tener proyección nacional y esta alianza es para no tener que pelearse con el presidente del Gobierno de España. Vamos a salir perdiendo igual. Le pedimos a Barbón que sea el primero en levantar la voz contra un sistema que es injusto. No tiene sentido el pacto fiscal de País Vasco y Navarra ni la negociación bilateral con Cataluña.

–¿Es el momento de afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía en el Principado?

–Es innecesario. No nos van a tener en ninguna negociación. Tampoco nos van a llamar. Barbón va a pasar a la historia como uno de los peores gobernantes que ha tenido Asturias. La reforma del Estatuto es para tenernos entretenidos dos años. Si se pregunta por la calle, ningún ciudadano dirá que hay un problema con el Estatuto.

–¿Considera que esta reforma consagrará la oficialidad del asturiano?

–Lo van a intentar y pienso que sería un error para el futuro de Asturias. Es el germen del nacionalismo. Además, es un idioma que inventaron cuatro y solo esos cuatro se van a beneficiar de ello. De hecho, ya viven de ello. Nos gusta la cultura asturiana pero no que nos impongan la llingua.

–¿Saldrá adelante?

–Necesitan 27 diputados, algunos del PSOE votarán a favor aunque luego, en privado, estén en contra. IU y Podemos dirán que sí aunque haya algunos diputados que dicen que lo están estudiando porque no lo hablan. Apelo a la visión que pueda tener Foro del futuro de Asturias. Va a ser un único diputado el que lo va a determinar. Foro va camino de convertirse en la ERC asturiana. Abrimos los brazos a esa gente que está desencantada con el giro que está dando el partido. Nosotros creemos en Asturias y también creemos en España. Foro es un partido cada vez más cercano al PSOE y a la izquierda, este no es el Foro que se presentó a las elecciones.

–¿Qué plantean para revertir el declive demográfico?

–Uno de cada tres niños en gestación se abortan en Asturias. No hay ayudas para las madres en gestación y hay que ayudarlas para que puedan decidir en libertad. Por otra parte, es necesaria una dinamización económica porque sino los jóvenes se irán de Asturias. Hasta que al PSOE y a la izquierda no se le meta en la cabeza que necesitamos empresas no habrá nada que hacer. Tenemos una de las fiscalidades más altas de España. Está bien que venga Amazon, la inversión de Arcelor, si es que se concreta; pero necesitamos las medianas empresas que se van de Asturias y que suponen más del 80% de la economía de la región y que o bien se van o bien están cerrando.

–¿Va a afectar que el PP permitiera declarar persona non grata a Santiago Abascal, líder de Vox, en Ceuta a las relaciones entre los dos partidos en Asturias?

–Sí que va a afectar. Estas decisiones no son locales, son nacionales. Nosotros somos menos tácticos, nos interesa menos acercarnos al PSOE. El PP, en cambio, les hace ofrecimientos constantes.

–¿Cuáles son sus relaciones con el PP de Asturias?

–Correctas. Ni buenas ni malas. Inexistentes.