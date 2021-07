La Residencia Mixta de Gijón, el mayor centro geriátrico del Principado y el elegido para iniciar la vacunación contra el coronavirus, ha registrado dos positivos en covid. Ante esta situación, se ha procedido a llevar a cabo un cribado general a residentes y plantilla y las visitas han quedado totalmente restringidas hasta nuevo aviso.

En los últimos día se ha notificado la aparición de casos de coronavirus en geriátricos donde los residentes tenían la pauta completa en centros de Alicante o Ibiza. La residencia Mixta de Gijón es la primera en detectar nuevos positivos tras la campaña de vacunación.

Se da la circunstancia de que este centro gijonés fue el elegido para empezar a inmunizar a la población asturiana. Eulalia Josefa Paleo, Pepita para todos los que la conocen, fue la primera asturiana vacunada contra el covid-19 a finales del año pasado. A sus 80 años se mostró animosa, “que no nerviosa, porque he pasado por tantas cosas…”, y sobre todo “abrumada, porque me eligieron la primera”.