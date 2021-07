Manos que cuidan alma y cuerpo

“Siempre me llamaron la atención las terapias alternativas, el crecimiento personal, el desarrollo interior. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en Madrid, llevando eventos internacionales de varios clientes diez, doce horas diarias de trabajo. Tras acudir a darme un masaje para descargar toda esa tensión, y experimentar en vivo las bondades del masaje californiano, enseguida quise aprender la técnica. Primero lo hice con la profesional que me lo aplicó y luego me fui a Buenos Aires, a la escuela de masajes y artes curativas Oasis, donde recibí la formación”, señala esta mujer, que, a renglón seguido, siguió formándose en terapia transpersonal, quiromasaje, masaje tailandés y hamacados armónicos. “Soy especialista en desarrollo transpersonal, técnico en quiromasaje y especialista en masaje californiano”, explica ella, que del masaje californiano destaca que “el mismo es una toma de conciencia a través del cuerpo facilitado por la persona que, a través de su tacto consciente y una serie de movimientos, puede relajar totalmente el cuerpo y la mente y dejar aflorar las emociones”, señala.

Su momento actual, viviendo y trabajando en Soto de Luiña, es consecuencia de todo lo vivido anteriormente. “Hace años decidí un buen día venir a conocer la tierra de mis abuelos maternos, asturianos, junto con mi pareja de entonces. Nos gustó tanto que compramos una casina con una panera y, aunque seguíamos viviendo en Madrid, veníamos algunos fines de semana para trabajar en su restauración, pues había mucha obra que hacer. Tras dos años me separé y me vine sola a vivir en ella y me pasé cinco años muy duros en algunos momentos pues decidí que la rehabilitaría aunque fuera sola, y lo hice, pero me afectó anímicamente. Ello lo combinaba con teletrabajo para una agencia de publicidad de Galicia. Fue una época dura y difícil para mí. Cuando arreglé toda la vivienda, me volví a Madrid, necesitaba volver a una oficina y ponerme los tacones. Me bastaron varios meses trabajando sin descanso de nuevo para ponerme las pilas con los masajes y decidir volver de forma definitiva con mi nueva pareja a Soto de Luiña, donde vivimos en un apartamento pues la casa de Corollos está ahora como vivienda vacacional”, dice.

Lidia Jaldo es una persona querida por sus vecinos y muy participativa a la hora de hacer cosas por el pueblo, siempre apoyando cualquier iniciativa que sirva para mantener viva la localidad y, al tiempo, animar al emprendimiento rural a quienes están pensando volver al campo a vivir y trabajar en él.

Su centro de masaje, con un interior que irradia paz, calma, armonía y relax, cuenta con una clientela fija que aumenta en verano con turistas y peregrinos. “Cuando una persona entra por la puerta, intento hacer una combinación de todo lo que sé y tengo para ofrecérselo en función de cómo está la persona. No ofrecer una técnica enlatada. Son terapias holísticas porque no solo es el cuerpo, sino también las emociones, el estado mental, la mente, corazón y cuerpo, lo que se trabaja. Antes nos sentamos, hablamos, veo qué energía tienes y luego en la camilla es cuando trabajo con los masajes, lo que puede ir bien, que puede ser una mezcla de quiromasaje con masaje californiano o empezar con hamacados y luego unos estiramientos. Cada persona es diferente”, explica.

Ella cree que se puede vivir y emprender en el medio rural. En su opinión, “en el campo hay muchas posibilidades para emprender, hay mucho nicho de mercado sin explotar dependiendo dónde vivas. Yo apuesto por ello”, dice.