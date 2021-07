El presidente del Principado, Adrián Barbón, comparece en directo tras la conferencia de Presidentes Autonómicos. Barbón fija las tres patas de su discurso en la XXIV Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar hoy en Salamanca. Son tres peticiones muy concretas para la región: más vacunas, fondos europeos para la industria y abordar el tema del reto demográfico.

El presidente del Principado manifestó antes del inicio de la cumbre que el máximo dirigente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, "se equivoca" al no acudir a ese encuentro, que se celebró en Salamanca. Calificó de “error” que Aragonés no acuda a defender "los intereses de su comunidad”. "Aunque sea un independentista confeso, esa posición política no tiene nada que ver con asistir al máximo órgano de la federalización del Estado, donde cada comunidad autónoma defiende sus legítimos intereses”, expresó Barbón.

Aseguró que en estos encuentros, más que los intereses de España se defienden "los intereses de los españoles". En este sentido, pidió dejar a un lado en el encuentro "los intereses partidistas", en beneficio de los generales.

El Ejecutivo de Adrián Barbón desveló ayer la lista de los concejos más afectados por la pandemia de covid a los que se aplicarán las medidas del sistema “4 Plus”: Carreño, Gijón, Gozón, Laviana, Mieres, Oviedo, Siero y Villaviciosa. La limitación de movilidad nocturna y el resto de restricciones tendrían una duración inicial de catorce días. De los grandes municipios de la región solo se salvan Avilés y Langreo .

¿Qué ocurrirá con el toque de queda en Asturias?

La Fiscalía del Principado de Asturias le va a poner las cosas difíciles al Principado en su intento de implantar el toque de queda a partir de la próxima semana para contener la progresión del virus. La petición que ha hecho el Gobierno regional al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que avale el límite horario nocturno de 1.00 a 6.00 horas no va contar con el respaldo de la abogacía pública.

La Fiscalía considera que imponer la prohibición de circular por vías y espacios de uso público entre la una y las seis de la madrugada supone una supresión absoluta del derecho a la libertad de circulación de la población, algo que estima desproporcionado en este momento de la crisis sanitaria, por lo que entiende que no procede su autorización por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Así consta en el informe de la Fiscalía ha enviado al TSJA sobre la solicitud formulada por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias de autorización judicial para adoptar medidas de limitación de la libertad de circulación en horario nocturno y de la permanencia de grupos de personas en espacio de uso público, contenidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 29 de julio de 2021.