Salud confirma que ocho concejos entrarán el lunes en alerta 4 "Plus": estas son las restricciones que se van a llevar a cabo

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha declarado tras la la XXIV Conferencia de Presidentes que "gobernar es decidir". Con las medidas que hemos tomaos hemos salvado vida y solo por eso merece la pena todo lo que hemos hecho en ese largo año", ha afirmado. "Durante toda la pandemia hemos puesto todas las medidas que los expertos epidemiólogos nos han planteado. De hecho, nuestro grado de respuesta ya no se basa en el grado de incidencia, sino el número de hospitalizados. Políticamente, aún pudiendo sufrir un desgaste, lo hemos tenido que hacer. Nosotros adoptaremos las medidas que son necesarias para proteger los ingresos hospitalarios", ha terminado.

Las restricciones

Se cierra el ocio nocturno, se restringen las reuniones a 6 personas en el interior y 10 en el exterior y todos los eventos multitudinarios tendrán que valorarse para decidir si se celebran o no. La única medida que está en el aire es la autorización del toque de queda, que el gobierno regional ha anunciado que solicitará hoy al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). A las dos de la tarde aún no había formalizado la petición. Si el permiso para estas medidas que requieren autorización judicial se retrasa, el gobierno regional tiene previsto aplicar el resto de restricciones hasta resolver los temas legales.

En cuanto al polémico toque de queda, la Fiscalía del Principado de Asturias le va a poner las cosas difíciles al Principado en su intento de implantar el toque de queda a partir de la próxima semana para contener la progresión del virus. La petición que ha hecho el Gobierno regional al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que avale el límite horario nocturno de 1.00 a 6.00 horas no va contar con el respaldo de la abogacía pública.

La Fiscalía considera que imponer la prohibición de circular por vías y espacios de uso público entre la una y las seis de la madrugada supone una supresión absoluta del derecho a la libertad de circulación de la población, algo que estima desproporcionado en este momento de la crisis sanitaria, por lo que entiende que no procede su autorización por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Así consta en el informe de la Fiscalía ha enviado al TSJA sobre la solicitud formulada por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias de autorización judicial para adoptar medidas de limitación de la libertad de circulación en horario nocturno y de la permanencia de grupos de personas en espacio de uso público, contenidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 29 de julio de 2021.

¿Se cancelarán los eventos multitudinarios?

La nueva normativa establece que los actos multitudinarios previstos en los concejos que entren en la fase 4 "Plus" deberán tener el visto bueno de la Consejería de Salud. Hasta ahora, la norma aprobada en junio para la celebración de estos eventos dejaba que fuesen los Ayuntamientos los que permitiesen o no su celebración. Para ello, los organizadores tenían que presentar una "autoevaluación de riesgo" y elaborar un protocolo de manera coordinada con las autoridades locales. A partir de ahora, Salud revisará los eventos ya aprobados y tutelará las nuevas autorizaciones en los concejos que entren en riesgo extremo. Por lo tanto, la entrada de un concejo en la fase 4 "Plus" en ningún caso implica la cancelación automática d de este tipo de eventos.

¿Qué se considera un acto multitudinario?

El Principado describe los eventos multitudinarios como aquellas actividades o espectáculos que cuentan con una participación de más de 1.000 asistentes, implican aglomeración de personas, se celebran en un espacio acotado, ya sean establecimientos, recintos, locales, locales o similares, tanto al aire libre como en interiores y que disponen de una organización que permita la aplicación de medidas de control.

Según la norma que regula estos actos, el Principiado no considera eventos multitudinarios los actos culturales incluidos en la programación ordinaria habitual de los locales y establecimientos culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros culturales, salas de conciertos, salas de exposiciones, salas de conferencias y otros espacios parecidos cuya actividad habitual sea cultural y cuenten con protocolos para evitar el riesgo de contagios.

¿Y las bodas?

Las restricciones en estas celebraciones siguen como hasta ahora. "Respecto a las celebraciones en establecimientos de hostelería (bodas, comuniones y otro tipo de reuniones), en las mesas podrán sentarse un máximo de 8 personas, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,8 metros entre comensales enfrentados", aseguran desde el Principado haciendo hincapié en que "en este apartado, las medidas de seguridad recogen también un control de entrada, el uso exclusivo para personas incluidas en el listado de asistentes y que el servicio se preste siempre por camareros, sin posibilidad de autoservicio. Además, se recomienda que los cócteles de bienvenida se celebren al aire libre o con carpas que no tengan cerrados, al menos, dos laterales".

Uso del pasaporte covid para entrar en locales

La posibilidad de que sea necesario presentar pruebas de que estás libre de covid o vacunado para entrar a un bar ya es una realidad en algunos sitios de España, pero por ahora no se extenderá de forma genérica por todo el país y la decisión deberá tomarla cada comunidad autónoma. De hecho, dos regiones, Canarias y Galicia, ya piden la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar a los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia, alternativa también adoptada por algunos países europeos.

En Asturias, el consejero de Salud, Pablo Fernández, afirmaba hoy mismo que "la utilización del certificado covid de la UE para otros usos que no son para los que está previsto, en el Principado no la estamos barajando, pero sí que nos parece de mucho interés que se trabaje de forma coordinada en toda España y sería muy bueno que se tomaran medidas homogéneas". Fernández aseguró que ayer, en la comisión Interterritorial de Sanidad, se explicó que los servicios jurídicos están evaluando el marco normativo para su aplicación.