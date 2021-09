La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha puesto en conocimiento de las autoridades la venta de lotería fraudulenta del “Bote Euroboleto” de la ONDEE (Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos) en al menos tres localidades asturianas: Avilés (junto a un supermercado situado en Los Canapés), Mieres y Llanes, localidad ésta en la que estaría operando un vendedor cántabro.

El sorteo coincide “con el sorteo diario del monopolio de Titularidad Estatal explotado por la ONCE”, como figura en los boletos. La ONCE se ha encontrado con que muchas personas, llevadas por la buena fe, adquieren estos boletos al considerarlos respaldados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, algo totalmente incierto.

“Cuando toca un premio y se quiere localizar al vendedor, ya no se le encuentra. Alguna vez han pagado algún premio, para hacer creer que son una lotería legal, pero no es así, es un fraude”, indicó un portavoz de la ONCE. Algunos compradores han reclamado luego a los vendedores de la ONCE, y estos han tenido que explicar al comprador que se trataba de un fraude, con el consiguiente malestar. El año pasado se cerraron tres locales de la ONDEE en Canarias. Al parecer poseen una sede, “que no es tal”, añade el portavoz de la ONCE.

La forma del boleto es muy similar al de la ONCE. Oferta un premio a las cinco cifras y a la serie de 100.000 euros al contado y “el bote acumulado (10%)”. La forma de pago es de 3.500 euros al mes hasta la finalización del bote acumulado, cantidad que figura en la página de la ONDEE. El premio a las cinco últimas cifras, es de 15.000 euros; a las cuatro últimas, de 500 euros; a las tres últimas, de 50 euros; cinco a las dos últimas y 1,50 (el coste del boleto), a la última cifra. Sin embargo, en las redes sociales no falta quien pregunta de forma insistente cómo cobrar los premios, prueba de que éstos no se pagan.

En el boleto aparece la frase: “Si quieres trabajar, llámanos, si no, apóyanos”. El mensaje explica claramente la naturaleza de esta organización, en la que trabajan discapacitados, pero también parados sin minusvalía alguna. El coste del boleto, 1,50 euros, figura en el boleto como “donativo”. Y es que la ONDEE se presenta como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro.

