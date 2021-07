Hemeroteca: La nieta de Menchu del Valle

Este es un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA el 2 de noviembre de 2003





La abuela de Letizia Ortiz fue la más popular locutora de la radio asturiana desde los años 50, con programas como « Puente a su problema », y colaboró en LA NUEVA ESPAÑA Oviedo, Javier CUERVO La orgullosa abuela de la prometida del Príncipe heredero es Menchu Álvarez del Valle, « La Voz », la locutora más popular de la radiodifusión asturiana desde los años 50 hasta los 80 con programas como « Coser y cantar », junto a José Ceceda, y « Puente a su problema », un espacio de su invención que fue copiado en las emisoras de toda España.

Su voz, de dicción impecable y timbre agradable y cercano, se oyó por primera vez con las palabras « Yo soy el hada ilusión y os quiero transportar a un país maravilloso, mágico, donde todos los sueños se cumplen ». Era una adolescente que procedía del cuadro de teatro de Educación y Descanso y radiaba cuentos infantiles junto a su hermana Marisol del Valle, que después desarrolló su carrera en Madrid dentro de Radio Nacional.

Menchu debutó en Radio Asturias pero hizo toda su carrera – 42 años – en la misma emisora, la antigua Radio Falange, luego Radio Oviedo, Radiocadena y Radio Nacional. Nacida en Santander hace 75 años, traída a Asturias con 4, quería ser actriz. « En la radio me dejaban mis padres. En el teatro no porque creían que era un burdel ».

Su maestro fue Paco Arias de Velasco, fundador de LA NUEVA ESPAÑA y director de Radio Falange. Las dos redacciones compartían edificio – la Casa España, en la calle Asturias – y esa proximidad de personas y espacios se tradujo en la elaboración del suplemento de mujer que publicó este periódico en los años 50 y 60

Su primer sueldo fueron 200 pesetas al mes y su primer éxito, « Coser y cantar », un programa pensado para las modistillas, cuando había tantos talleres, pero que hacía oír en los bares a Machín y Lorenzo González.

La carrera de Menchu fue rica y sólo permanecer con su familia – casada, tuvo tres hijos, una de ellas fallecida hace pocos años – le hizo rechazar una oferta millonaria en la televisión venezolana cuando estaba cubriendo una edición del Festival de Cine de San Sebastián en el que conoció a René Clair, Anouk Aimeé, Eva Marie Saint y Frederick March.

El momento más apurado que recuerda de la profesión fue, precisamente, con los que serán los suegros de su nieta Letizia Ortiz. Lo contó en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. « Era la primera visita de los Reyes a Asturias. Directo para toda España. Preparé un parlamento de 3 minutos, que era lo que estaba previsto. Se retrasaron y tuve que improvisar hasta 20 minutos. Conté todas las mentiras del mundo, describí el paisaje, inventé pancartas y cánticos. Acabé sudando, pero contenta. Cuando trabajas te traspones. Cuando el Rey fue al Ayuntamiento de Oviedo, siendo alcalde Félix Serrano, yo era la única mujer haciendo información. Juan Carlos desapareció en un momento de la ceremonia a la que yo estaba atentísima. Sentí que me picaban en el hombro, me volví un segundo, vi una cara conocida y dije: « ¿ Qué hay, ho? ». Era el Rey. Al día siguiente me saludó por mi nombre en el Reconquista ». Lectora de poesía, reivindicadora y amiga de Alfonso Camín, escritora de poemas que rompe, voz que anunciaba en asturiano la llegada al aeropuerto de Asturias, Menchu es una mujer bienhumorada que en su retiro de Ribadesella encuentra un nuevo sentido a una de sus frases: « Soy terriblemente romántica porque me encantan la belleza y el amor. El amor es el motor del mundo ». Menchu del Valle, en el estudio de Radiocadena, cuando se jubiló en 1990. La locutora, en 1976, recibiendo uno de los premios de su carrera. LA FAMILIA